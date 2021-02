Un hombre con varios antecedentes que había escapado de un control fue detenido y condenado

A mediados del mes de diciembre, un sujeto evadió un control de policía en San Carlos y fue perseguido hasta que se detuvo en una vivienda y junto a otro individuo, insultó y amenazó a los agentes intentando que un perro atacara a los efectivos. La justicia lo condenó y penó con arresto domiciliario, pero el otro involucrado había logrado evadir la requisitoria, hasta que fue detenido el pasado jueves.

El parte policial de aquel día informaba que, en la tarde del 13 de diciembre, personal del P.A.D.O. III que realizaba un operativo “Alto Impacto”, en San Carlos, vio un automóvil en calle Lavalleja y su conductor, al percatarse de la presencia policial, se dio a la fuga por lo que fue perseguido. Si bien en reiteradas ocasiones se le dio orden de detenerse, el conductor hizo caso omiso y finalmente detuvo su marcha frente a una casa de calles Lavalleja y Leonado Olivera. Con el vehículo encendido para no perder tiempo, descendió, dejó la puerta abierta, y llamó a otro individuo, quien resultó ser Anthony Pereira, y ambos insultaron y amenazaron a los policías. En un momento uno de los hombres trajo un perro y lo soltó para que atacara al personal policial, aunque no logró su cometido.

Los hombres fueron identificados, se dio parte a la justicia y la policía se retiró del lugar. Más tarde, el responsable del vehículo se presentó a dependencias policiales y dijo que se lo había prestado a quien protagonizó la fuga del control. Las actuaciones continuaron y al día siguiente se recibió la orden de detención para Antony Pereira Barboza; tras la audiencia judicial se dispuso su condena por la comisión de un delito de desacato en régimen de reiteración real con un delito de agravio a la autoridad policial agravado. Se fijó pena de 3 meses de prisión a cumplir bajo régimen de arresto domiciliario total.

En tanto, el otro individuo, Dany Martín Pereira Barboza, quedó bajo requisitoria judicial y no fue ubicado hasta el pasado jueves cuando se produjo una persecución. El sujeto viajaba de acompañante en un vehículo conducido por una mujer, dirigiéndose a una chacra en Paso Marrero, en la que Dany Pereira descendió y se ocultó. Con autorización del propietario, los efectivos ingresaron y lo detuvieron.

Sometido a la justicia, se dispuso su condena como autor de un delito de desacato y un delito de violación de domicilio en régimen de reiteración real. Se fijó pena de 4 meses y medio de prisión efectiva.



Dany Martín Pereira Barboza es poseedor de numerosos antecedentes penales:

*11/12/2012: un delito de estafa (sin prisión)

*08/08/2013: un delito de hurto especialmente agravado por la penetración domiciliaria y la pluriparticipación con un delito de daño en reiteración real (con prisión)

*15/08/2014: un delito de hurto (con prisión)

*10/02/2015: un delito de lesiones personales en reiteración real con un delito de acometimiento con arma apropiada (con prisión)

*12/09/2017: reiterados delitos de violencia privada (con prisión)

*18/03/2018: un delito de violencia privada, uno de atentado agravado y uno de receptación, todos concurriendo en régimen de reiteración real (con prisión)

*24/03/2019: un delito de tráfico interno de armas, un delito de porte de arma en calidad de reincidente y un delito de porte de arma en lugares públicos, los tres en concurrencia formal en calidad de autor (con prisión)