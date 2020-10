Un hombre de 32 años fue formalizado por abuso sexual y acoso contra una menor de su familia

En San Carlos el juez penal de turno dispuso la formalización de un hombre de iniciales J.A.C.P. de 32 años, por la presunta comisión de un delito continuado de atentado violento al pudor. Para este individuo la fiscalía había solicitado la prisión preventiva cosa que fue aprobada ya que “la misma es considerada de aplicación excepcionalísima, no advirtiéndose en la actualidad ninguno de los elementos o requisitos para disponerla, asiste razón a la defensa en cuanto no ha sido alegado ni fundado por la fiscalía ni el riesgo de fuga, ni el ocultamiento, ni el entorpecimiento a la investigación, así como el riesgo para la víctima o los testigos”, se informó. Sin perjuicio de ello, se dispusieron medidas cautelares conforme al 221 del C.P.P., las previstas en el literal a, deber de fijar domicilio y no modificarlo sin dar de inmediato conocimiento al tribunal, la prevista en el literal d: prohibición de salir sin autorización previo del ámbito territorial y que se determine el cierre de fronteras retención de documentos de viaje si los tuviere y la dispuesta en el literal f: la prohibición de comunicación y/o comunicación por cualquier medio respecto de la presunta víctima; todas por el plazo de 180 días, las cuales estarían venciendo el día 24 de abril de 2021 a la hora 18:00. Este hombre había sido denunciado en enero en la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de Género de San Carlos, por abuso sexual y acoso a una adolescente de 15 años, familiar del mismo. En la denuncia se mencionó que los abusos se iniciaron cuando la víctima tenía ocho años y que en la actualidad el denunciado la acosaba telefónicamente enviándole mensajes a su celular. Realizados los procedimientos de rigor en tiempo y forma, fueron elevados los obrados ante la justicia competente, que dispuso lo que luce al inicio.

