Un obrero falleció y dos resultaron lesionados en una obra de Las Delicias; mañana habrá paro del SUNCA

Alcides Duarte, de 62 años, trabajaba este lunes junto a sus compañeros en la obra Jardim Paulista en la parada 23 de la Mansa, en zona de Las Delicias. Próximo a las 14 horas un soporte y encofrado que sostenía arena no resistió en su fundación y se produjo un deslizamiento que generó que Duarte terminara aplastado. Otros obreros quedaron atrapados y bomberos intervino para rescatarlos. Dos de ellos resultaron lesionados, pero no corren riesgo de vida. Fuentes del caso señalaron a Punta News que en la obra podrían haber faltado los elementos de contención y apuntalamiento correctos para soportar esa arena lo que influyó en el siniestro laboral. (actualizado)

La obra, que en su momento fue cuestionada por los vecinos que hicieron planteos públicos e incluso el tema llegó a la Junta Departamental, se construye lindera a un terreno con el que hay una diferencia de altura de unos siete metros. Usualmente, explicaron las fuentes, cuando hay que realizar un soporte y encofrado para sostener una cantidad de arena como la de este caso, entre otros elementos se deben utilizar chapones, pero no sería el caso de Jardim Paulista.

Los tablones que se usaron para la contención de la gran cantidad de arena, y la presunta falta de un apuntalamiento acorde en su fundación, se señalan como las causas por las que cedió dando paso al deslizamiento y derrumbe de arena. Varios obreros, entre los que estaba Duarte, desarrollaban tareas de armado de la fundación del muro de contención para el posterior llenado de hormigón en la exavación.

Uno de los trabajadores fue encontrado consciente por los bomberos, pero tenía su pierna izquierda atrapada. Otro de los trabajadores tuvo un traumatismo leve en una pierna, pero un tercer obrero estaba completamente cubierto y por tanto atrapado por la arena deslizada, sólo con la cabeza al descubierto, y en ese instante el médico presente constató su fallecimiento y confirmación de que se trataba de Duarte.

Testigos en el lugar del accidente laboral relataron a Punta News que bomberos realizó una ardua labor porque en primera instancia tuvieron que apuntalar la zona de rescate para evitar otro posible derrumbe que pusiera en riesgo también a los rescatistas. Luego de un complicado y minucioso trabajo de excavación con herramientas manuales, se logró liberar la pierna del trabajador y trasladarlo en una camilla rígida hacia una zona segura.

Al mismo tiempo continuaron las excavaciones y se realizó un anclaje con sogas para rescatar a Alcides Duarte. Los trabajadores lesionados, Julio Enrique Correa Silveira y Ealter García, fueron trasladados al CASMU.

En el lugar estaban presentes el fiscal Dr. Sebastián Robles, el Crio. Mayor José Ribeiro, Jefe de la Región VI de Bomberos, el Comisario Daniel Romero, titular de la seccional 1ª, el capataz de la obra y el personal médico de Cardiomóvil. El fiscal Robles dispuso que tras las pericias de Policía Cientíica fuera retirado el cuerpo de Duarte y será quien esté a cargo de la investigación del caso.

Desde el SUNCA se reivindicó y puso en discusión pública nuevamente lo concerniente a los aspectos de seguridad y salud en el trabajo y, en declaraciones a FM GENTE, el secretario general del gremio en Maldonado, Michael Pistone, dijo que “es una realidad que muchas veces, en este tipo de obras, no se cumplen con todas la normativa de seguridad y las consecuencias son estas”.

“Tratamos de que nuestros compañeros se cuiden, pero también tratamos de que las empresas garanticen la vida de los trabajadores; todavía no hay nada confirmado, pero en realidad sabemos cómo trabaja particularmente esta empresa y lamentablemente no siempre ha cumplido con todas las condiciones de seguridad. Probablemente cuando empecemos a investigar también tengamos alguna sorpresa en ese sentido”, agregó Pistone.

Por este accidente, y el ocurrido el viernes pasado en San Carlos, el sindicato ya convocó a un paro de actividades que se concretará este miércoles, de 9 a 13 horas.

