Un paso más: para Libertad el objetivo sigue adelante

Por Rodrigo “Chino” Fernández

No fue sencillo. Libertad que venía en una racha tremenda de triunfos de forma consecutiva logrando golear en la gran mayoría de los encuentros jugados por la Divisional “B” de la 18° Copa Nacional de Clubes del Interior en este semestre, pero en el partido de ida había sido empate 1-1 ante Tabaré de Rocha, y a pesar de que todo era favorable para el “Penado 14” se sabía de antemano que no iba a ser un partido fácil.

Partido muy entrecortado, tácticamente jugado en los 90 minutos con mucha intensidad y pierna firme en el Estadio Álvaro Pérez, que rebosante de simpatizantes de ambos clubes, disfrutó de una serie muy entretenida y sobre todo muy pareja.

El partido tuvo llegadas y emociones pero no hubo goles, el empate sin abrir el marcador favorecía a Gabriel Alcoba y los suyos que poco a poco fueron cerrando su zona media primero, y después su retaguardia para esta vez ganar con otras armas y no las ofensivas que nos tienen acostumbrados a ver. Al final del partido y con el empate 0-0 la gente pudo festejar no sin antes suspirar porque hasta el final estuvieron en vilo ya que un error era fatal y todo se hubiera esfumado. Ahora siguen adelante y tienen a Huracán de Treinta y Tres como próximo rival.

DETALLES

LIBERTAD 0 TABARE ROCHA 0 (1-1)

Estadio Álvaro Pérez

Árbitros de Treinta y Tres: Gonzalo Cidades, Galo Rivero y Juan Gallo

LIBERTAD (0): Marcos Nieves, Camilo Miraglia, Fabricio Cancela, Jonathan Tabeira, Chayene Duran, Santiago Pérez, Emiliano Suarez, Brandon Caporal (Francisco Esquibel), Rodrigo Pérez (Agustín Giosa), Matías Tavares (Fabricio Sanguinetti) y Facundo Suarez (Maximiliano Mega) DT Gabriel Alcoba

TABARE (0): Martin Ceballos, Darwin Nogues, Hernán Molina, Diego Silva, Cristofer Santos (Rodolfo Rotela), Nicolás Núñez (Brian Almada), Shonnathan Velázquez, Duglas Lima, Rodrigo Recoba( Kevin Cardozo) Diego Pereyra y Juan Pablo Rodríguez. DT Milton Velázquez



CUARTOS DE FINAL

FERROCARRIL (SALTO) vs LITORAL (PAYSANDÚ)

NACIONAL (NUEVA HELVECIA) vs WANDERERS (DURAZNO)

CAMPANA (LIBERTAD) vs JUVENTUD UNIDA (LIBERTAD)

HURACÁN (TREINTA Y TRES) vs LIBERTAD (LIGA MAYOR)