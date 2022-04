Un resultado injusto: los juveniles de Maldonado Liga Mayor empataron ante Durazno 

Por Rodrigo “Chino” Fernández

El marco de público era ideal, las tribunas tenían buen número de espectadores como siempre que juegan los juveniles de nuestra selección y esta vez también tuvimos la chance de recibir a unos cuantos hinchas duraznenses que poblaron su sector del estadio buscando alentar a sus jugadores con entusiasmo.

El equipo de Durazno es el campeón juvenil de la Zona Centro-Sur y es un gran equipo valga la redundancia. Demostró en esos primeros 45 minutos que tienen un plantel con un golero muy seguro, una fuerte defensa, sólido mediocampo y un jugador como Luhe Brum digno de destaque, el armador de juego y N°10 del equipo es realmente el titiritero de este Durazno que dominó en los primeros minutos del partido.

Sin embargo, cuando promediaba la primera parte fue Maldonado quien inquietó en un par de ocasiones el arco de los visitantes, primero Matías Giménez probando desde fuera del área, su disparo se fue por alto y después Kevin Sosa y Lautaro Sessa también tuvieron su chance de rematar al arco sin muchas consecuencias.

LAS EMOCIONES LLEGARON ANTES DE IR A DESCANSAR

El tramo final del primer tiempo fue a todo gol, cuando corría el minuto 46 Maldonado tiene la chance de abrir el marcador cuando, tras un pase que recibe en la mitad de la cancha, el “Colo” Matías Giménez empieza a encarar la defensa rival que estaba empezando a tomar posición, elude a un defensor con enorme elegancia y ante los últimos dos defensores parece que no tiene como pasar pero astuto ve llegar sobre su izquierda a Kevin Sosa y le filtró un pase medido que dejó al centrodelantero con todo el panorama para definir. El joven delantero no dudó, entonces con gran definición con el borde interno de su pie derecho, hizo estéril el esfuerzo del golero Pereyra que intentaba achicar su arco. Fue un golazo para Maldonado que se ponía en ventaja sobre el final y todo parecía indicar que así iban a terminar los primeros 45 minutos.

No obstante, Durazno encontró el modo de lograr empatar antes de que el juez Julio Álvarez pitara el final del primer tiempo. El mencionado Luhe Brum es derribado en el área de Maldonado y se cobró penal, el propio Brum fue el encargado de patear con certeza al palo opuesto de Lucas Medina para igualar el score: 1-1 y terminó el primer tiempo ya que el penal fue lo último de esa primera parte del encuentro.

UN MALDONADO DOMINANTE

En el segundo tiempo Maldonado fue superior, desde el primer momento del complemento se adelantó en el terreno de juego y con un exuberante desempeño colectivo fue cerrándole los espacios a un Durazno que ya no tenía la claridad ni la supremacía en el rectángulo de juego, era otro partido.

Primero un tiro libre que ejecutó Lautaro Sessa y pasó apenas ancha, después un latigazo del autor del gol Kevin Sosa que probó desde dentro del área y también se fue apenas afuera, estas fueron las jugadas más peligrosas, pero todo seguía igual, posteriormente se vienen dos momentos claves en el partido.

EL MOMENTO DE PEREYRA

Muchos dicen que el puesto del golero es el más ingrato y puede que tengan razón, pero a la misma vez en esa posición puedes convertirte en el “Héroe” de tu equipo en ocasiones y fue lo que pasó en este partido con Lucas Pereyra. El capitán de Durazno tuvo su día inolvidable este sábado por la contención de dos penales ante nuestros juveniles.

Primero, al minuto 22 fue Lautaro Sessa quien ejecuta el primer penal, su remate fue a la derecha de Pereyra que logra atajar y tras el rebote llega un segundo remate dentro del área por parte de Briahan Bouza y es nuevamente atajada del portero.

Posteriormente, tras un gran ataque por derecha de Maldonado es cobrado un segundo penal y a los 28 minutos del complemento tiene nuevamente la chance de sacar diferencia en el partido el equipo de Fabricio Castro Pérez. En esta instancia el que pateó fue Francisco Gómez, su tiro fue muy bien colocado y con potencia, pero nuevamente el golero Pereyra se arrojó hacía su derecha para contener el balón y otra vez frenar el grito de gol de todos los locatarios.

En lo que quedó del juego Maldonado ya no tuvo muchas chances, seguramente sintió el golpe anímico de haber fallado los penales y Durazno en cambio, no arriesgó más sabiendo que el empate era un resultado muy favorable de cara a la revancha de la vuelta. Final del partido con empate que deja con sabor a poco para Maldonado.

DETALLES

Estadio: Domingo Burgueño Miguel

Árbitros. Julio Álvarez (juez principal), Verónica Gutiérrez y Gustavo Alonso (líneas) (Canelones del Este).

LIGA MAYOR MALDONADO (1): Lucas Medina, Maximiliano Torena (C), Cristian Tabeira, Ezequiel Vecinday, Lautaro Sessa, Alexis Carvallo (80 Tomas Pérez), Emiliano Tejera, Braian Bouza, Kevin Sosa. Francisco Gómez (78 Tadeo Alayon) y Matías Giménez.

DT Fabricio Castro Pérez

DURAZNO (1): Lucas Pereira, Felipe Dinardi, Oscar Lombardi (66 Emanuel Capelo), Antuan Vázquez, German Castelvi, Emanuel Zapata, Maikel Herrera (58 Jairo Oliveira), Martin Delgado (58 Juan Valenzuela), Washington Bordón (87 Ricardo Custodio), Luhe Brum y Ezequiel Domínguez.

DT Ariel Fumero

Goles 45+1 Kevin Sosa (Maldonado), 45+ 3 Luhe Brum de penal (Durazno)

En la revancha hay promesa de un gran juego y Maldonado tiene las armas como para ser protagonista en el Estadio Octavio Silvestre Landoni por lo cual la esperanza sigue tan intacta como siempre de que nuestros juveniles se metan entre los mejores cuatro equipos del país en categoría Sub 17, porque el objetivo aún sigue latente en el horizonte de todos ellos y sus familiares.

Foto: Federico de León