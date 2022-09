Un sábado lleno de fútbol de Liga Mayor

Por Rodrigo “Chino” Fernández

VERDE BIEN VERDE

Fue triunfo de Ituzaingó sobre Central Molino en la visita de los del Parque San Rafael al escenario Máximo Benito Moreno por 2-0, los goles fueron convertidos por Rafael Acosta a los 21 y 36 minutos, hubo un penal a favor de los locatarios que a los 60 minutos el delantero Agustín Ortiz malogró y sobre el final del encuentro se fue expulsado Gonzalo Gadea en Ituzaingó en el minuto 82.

EMPATE CON SABOR A DERROTA

El equipo de Colón FC recibió en su escenario Parque Rojiverde a Peñarol Fernandino y no pudo quedarse con los 3 puntos al empatar 1-1 y de esta manera no seguir con el puntaje perfecto en el arranque del Clausura, los goles fueron convertidos por Facundo Bouza a los 70 minutos y cuando moría el partido lo empató Andrés García a los 88 minutos.

IGUALADOS

Terminaron igualados los conjuntos de Deportivo Kennedy y Punta del Este en resultado 1-1, partido disputado en el escenario del “Neke” con muy buen marco de público. Los goles fueron convertidos por el eterno goleador Gastón Navarro mediante tiro penal al minuto 8 y lo iguala el equipo punta esteño mediante la anotación del delantero Maicol Silva al minuto 38.

FUERTE EN CASA

Artigas Jrs. le ganó 2-0 a su similar de Peñarol de San Carlos en la tarde sabatina, el Marino Calabuig rebosante de espectadores para presenciar la victoria locataria que llegó gracias a los goles del interminable José Acuña al minuto 1 y 20 respectivamente. Un triunfo muy importante que pone en la 4ta posición en la Tabla Anual a un equipo de Artigas Juniors que está teniendo una campaña formidable.

TRIUNFO MUY CERRADO EL DOMINGO 4

Hasta el minuto 88 tuvo que esperar San Carlos para vencer 1-0 al conjunto de Defensor, una victoria que vuelve a dar esperanzas a los carolinos de irregular temporada. El gol fue convertido por el goleador recientemente llegado al plantel, Andrés Santos. Por el lado de Defensor fue un partido muy bueno que lamentablemente para ellos se quedan sin nada. Desde la llegada del entrenador Marcelo “Lechuga” Ferreira el equipo ha mostrado un mejor funcionamiento y buscarán zafar del descenso, aunque saben perfectamente que no será tarea fácil.

PENDIENTE

Para completar esta tercera fecha queda pendiente entonces el partido entre Atlético Fernandino vs Libertad que se disputará en el escenario del Decano del Interior, pero aún no está definido día para que se pueda jugar, a sabiendas de la suerte del equipo de Gabriel Alcoba en el Campeonato Nacional de Clubes Divisional “B”.

TABLA DE POSICIONES

TORNEO CLAUSURA

EQUIPO PJ PTS COLÓN FC 3 7 ATLÉTICO FERNANDINO 2 6 ARTIGAS JUNIORS 2 6 PUNTA DEL ESTE 3 5 ITUZAINGÓ 2 4 SAN CARLOS 3 4 DEFENSOR 2 3 DEPORTIVO KENNEDY 3 2 PEÑAROL FERNANDINO 3 2 CENTRAL MOLINO 3 1 LIBERTAD 0 0 PEÑAROL SAN CARLOS 3 0

TABLA ANUAL

EQUIPO PJ PTS PUNTA DEL ESTE 14 28 LIBERTAD 11 27 ATLÉTICO FERNANDINO 13 26 ARTIGAS JUNIORS 13 26 ITUZAINGÓ 13 25 SAN CARLOS 14 25 COLÓN FC 14 23 DEPORTIVO KENNEDY 14 14 CENTRAL MOLINO 14 11 PEÑAROL SAN CARLOS 14 10 PEÑAROL FERNANDINO 14 6 DEFENSOR 14 4

La 4ta Fecha del Torneo Clausura arroja los siguientes partidos:

Peñarol Fernandino vs Defensor, partido clave por el Descenso, Ituzaingó vs Deportivo Kennedy, para los dirigidos por Andrés Mendoza es importante seguir sumando si quiere meterse en la conversación por el Título, San Carlos vs Central Molino, los carolinos no pueden dejar de perder puntos o ven como se les va la Temporada, Punta del Este vs Colón FC, un partido donde se juega gran parte de la suerte de ambos en el Clausura, Atlético Fernandino vs Artigas Juniors en un partido donde se enfrentan dos equipos que pisan fuerte en la Tabla Anual y Libertad vs Peñarol de San Carlos, para el “Penado 14” no hay más que guardar y quieren iniciar fuerte el Clausura.