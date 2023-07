Una fernandina completó los 50 estados de Estados Unidos manejando una camioneta

Sofía es la protagonista de Trotavan, un canal de Youtube, Instagram y Tik Tok en el que se puede ver cómo es vivir viajando. Es de Maldonado y hace pocos días cumplió un sueño: conoció los 50 estados de Estados Unidos junto a su perra Lesky, con quien viaja y vive en una camioneta preparada con todo lo necesario, informó El Observador.

Como si fuera una casa sobre ruedas, Sofía viaja y trabaja en la carretera, como nómada digital realiza trabajos online de traducción y también trabaja creando contenido para las redes sociales en las que le cuenta a un público de más de 150 mil seguidores cómo es vivir mientras se viaja, con una casa que anda sobre ruedas.

Un viaje emocionante

Hace más de 16 años que Sofía se fue de Maldonado a vivir a Estados Unidos, pero hace tres años, en pandemia, fue cuando decidió comprar una camioneta equipada, subir sus objetos y comenzar un viaje para conocer todo el país. Emprendió el viaje sin una ruta definida, saliendo desde Florida, y fue parando en diferentes lugares para trabajar y seguir sustentando el viaje, que por mes tiene un costo estimado de US$ 1.500, contó, teniendo en cuenta alimentación, gastos de combustible y arreglos para la camioneta.

Algunas de las tareas que realizó fueron de bartender, mesera y ayudante en un servicio de catering. Fueron diferentes las rutas que tomó para conocer los 50 estados, pero finalmente culminó su viaje en Alaska, adonde llegó muy emocionada, con lágrimas en los ojos, tal como mostró en uno de sus últimos videos.

La emoción que Sofía mostró dejó de manifiesto un camino de aventuras y también esfuerzo, porque con el viaje se enfrentó a varios desafíos, como por ejemplo saber dónde estacionar para pasar la noche segura, qué hacer cuando se encontraba con animales salvajes como osos en el camino o cómo actuar cuando se sentía insegura, como cuando un hombre se acercó de manera extraña a la camioneta o cuando un grupo de adolescentes la rodeó.

Ahora que completó su objetivo inicial que era conocer todo Estados Unidos en modo vanlife (vida en camioneta) tiene en la mira viajar por la ruta Panamericana para llegar desde Norteamérica a América del Sur.

“He cumplido un sueño y he aprendido mucho en el camino. Encontré mi pasión (no solo viajar) sino que hacer vídeos y empoderar a la gente a que cumplan sus sueños. Y les doy las gracias a ustedes, mis seguidores, que me han apoyando y aconsejado. ¡Gracias por acompañarme en mi camino! Los quiero”, comentó en Instagram agradeciéndole a sus seguidores el apoyo y el acompañamiento que, a pesar de no conocerla en persona, le han dado.

El instagram de Sofía es @trotavan