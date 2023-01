Una joven fallecida y una veintena de heridos en vuelco de ómnibus de Copsa en Interbalnearia

Una adolescente de quince años fallecida y varios heridos de diversa entidad arrojó el accidente sufrido por la unidad 540 de la empresa Copsa a la altura del kilómetro 93 de la ruta Interbalnearia.

Por causas aún no precisas, el ómnibus afectado al transporte interdepartamental de pasajeros que circulaba hacia el este desde Montevideo, cambió de senda impactando con los tres guardrails existentes en el trazado de la ruta Interbalnearia.

El conductor no pudo contener al pesado vehículo que luego invadió la senda contraria en una loca carrera que de milagro no impactó con uno o varios de los vehículos que a esa hora circulaban hacia el oeste.

Momentos de terror

Lo peor no terminó ahí. La unidad de COPSA rompió la barandilla de seguridad existente en el lugar y se precipitó dando varias vueltas sobre sí en una altura de unos diez metros. En su interior tanto el conductor y los veinte pasajeros vivieron momentos de terror mientras el vehículo daba vueltas sobre si mismo.

Luego de rodar por el terraplén el vehículo quedó tendido sobre su costado izquierdo.

El accidente ocurrió alrededor de las 16:45 de la víspera a pocos metros del lugar donde se encuentra el puente sobre el tendido del rieles del desaparecido ferrocarril que unía a Montevideo con el este del país.

Como resultado del accidente una joven de quince años, identificada con las iniciales M.A.G.S, que venía a pasar unos días a la casa de unos familiares perdió la vida como consecuencia de las heridas recibidas. Otras cuatro personas resultaron heridas de gravedad y conducidas a sanatorios de la zona. Entre los heridos de gravedad se encuentra el chofer del ómnibus.

Los Bomberos de Piriápolis y Pan de Azúcar que arribaron al lugar procedieron a efectuar el rescate y asistencia de las víctimas, colaborando en la evacuación de pasajeros que se encontraban saliendo por sus propios medios.

Al mismo tiempo debieron realizar trabajos de extricación, ya que el chofer se encontraba aprisionado dentro del ómnibus. A su vez uno de los pasajeros se encontraba con uno de sus brazos aprisionado y se lo pudo liberar utilizando un gato hidráulico.

En el ómnibus viajaban 34 pasajeros más el conductor, y no viajaba guarda.

Trabajaron Bomberos de Piriápolis y de Pan de Azúcar, Policía Caminera, Emergencias Médicas, Policía Científica, Policías de Seccional 11ma.

Denuncia

Ivan Silchenko, un pasajero que viajó en el mismo coche pero en el turno anterior denunció en la terminal de Tres Cruces y antes hizo lo propio con el chofer, una situación que le llamó la atención. El pasajero escribió en su Facebook el siguiente texto: “Yo con mi madre y mi hermano veníamos en el de Maldonado a Montevideo de 12:15 a 14:30 en el mismo bus de Copsa que sucedió el trágico accidente. Se balanceaba de lado a lado como nunca habíamos visto en la vida, nos quejamos varios antes (sic) y luego del viaje y sacamos foto para denunciar lo sucedido e igualmente volvió a salir de viaje…”

Según informó la emisora FM Gente, la fiscal de turno, Dra. Jessica Pereira, se hizo presente en el lugar a los efectos de observar in situ la situación al tiempo que citó al lugar a personal responsable de la empresa a los efectos que le evacuara diferentes consultas.

Asimismo, espera los informes pertinentes de Policía Científica y otras pericias solicitadas así como también el reporte forense de la menor fallecida. También interrogará a los pasajeros del bus que son testigos del vuelco.