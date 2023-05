Una pareja protagonizó desmanes en policlínica del barrio Kennedy

La policlínica de barrio Kennedy permaneció cerrada este lunes luego de que una mujer y su pareja amenazaran de muerte y ocasionaran daños en el mobiliario del lugar. Todo comenzó sobre las 7 de la mañana de este lunes cuando una mujer llegó a la policlínica para solicitar atención para su hija. Luego de que le asignaran turno para las 8 de la mañana, se le indicó que debía usar tapabocas, hecho éste que generó el enojo de la señora, que se desacató y comenzó a agredir verbalmente al médico. La cosa no quedó allí ya que más tarde regresó junto a su pareja y amenazaron de muerte al médico. Además, ocasionaron varios daños en la puerta y paredes del centro médico.

La denuncia fue radicada en la sub comisaría de San Rafael poco después de los hechos y da cuenta de la situación vivida por el médico y resto de los funcionarios que se encontraban a esa hora en la policlínica. También había otros usuarios que presenciaron la agresión de la mujer y su pareja.

Si bien la policía fue alertada mientras la pareja protagonizaba la violenta situación, el patrullero llegó pocos minutos después de que estos se retiraran del lugar. Sobre las nueve y media de la mañana se radicó formalmente la denuncia en sede policial.

Según informó Punta News los trabajadores del lugar no están dispuestos a continuar con las tareas si no se cuenta con una guardia policial permanente desde ahora.

Fuente: Punta News