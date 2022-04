Unas 300 mujeres se presentaron a las becas para formarse como entrenadora y árbitro de fútbol infantil del municipio fernandino

El interés por los cursos de formación en las distintas propuestas que ofrece el Municipio de Maldonado vinculadas al fútbol infantil para este año desbordó los cupos de becas disponibles con unas trescientas mujeres que se interesaron en formarse como entrenadora y árbitro de fútbol infantil.

Esta semana comienzan los cursos de formación como árbitro de fútbol infantil para el que el Municipio de Maldonado ofreció inicialmente 35 becas y ante la demanda, el concejo decidió formar dos grupos becando a la totalidad de las inscriptas, que fueron ochenta mujeres.

Por otra parte, el lunes comenzaron las inscripciones para el curso de formación como entrenadora licencia C de Conmebol para las que el Municipio ofrecía diez becas, cupo que se completó durante el primer segundo del día. Se recibieron 220 inscripciones para estas becas en 24 horas. La licencia C se ofrece a mujeres con ciclo básico aprobado.

La Licencia C de entrenadores, es una de las más importantes de todo el sistema de licenciamiento en fútbol del país, pues es la base y requisito para la obtención de la Licencia B dentro del sistema propuesto por la convención de la Confederación Sudamericana de Fútbol CONMEBOL y así poder iniciar el trayecto hacia las licencias A y PRO respectivamente.

Las 10 primeras personas ya fueron notificadas, quedando 5 personas más en lista de espera inmediata.

Tal como se informó a las seleccionadas, deberán comunicarse con Victor Silva, secretario de la Liga Fernandina de Fútbol y responsable de esta formación para obtener detalles del inicio de clases.

Lista de Becas otorgadas para el curso entrenadora licencia C Conmebol

Ana Inés Antunez

Eugenia Toledo

Melina Delgado

Fernanda González

Nicoll Vidales

Sabrina Gilard

Cinthia Pereira

Maria Carolina Aguiar

Jenifer Florencia Dalero

Anshie Moreno Ledesma

(se registraron las 5 siguientes inscripciones en lista de espera inmediata ante la posibilidad de que alguna de las 10 seleccionadas no concurra).