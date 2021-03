Alejandro Fallabrino, director de la organización Karumbé, confirmó a la emisora local FM Gente que la organización realizó una denuncia ante las autoridades tras constatar la muerte de unos quince ejemplares de tortugas, acontecido en Playa Verde. Los animales quedaron atrapados en redes de pesca colocadas de forma ilegal. Desde Prefectura se informó que se habían retirado dos redes, una de 20 metros largo logrando liberar dos tortugas; también se puso al tanto de la situación a la DINARA.

Se trata de un caso de “pesca incidental” y Fallabrino dijo que la situación es grave porque, además, los animales desaparecieron. Desde Karumbé se recordó que colocar las redes desde la costa es ilegal. Existe una normativa abundante que regula la pesca artesanal y prohíbe el uso de estas redes.

No se puede

“Son todas redes ilegales”, explicó y dijo que “los únicos autorizados a poner redes son los pescadores artesanales” y bajo la normativa del caso. “Toda red que la gente vea puesta fuera de la costa es ilegal; lo que hay que decirle a la gente que coloca redes es que no se puede y si no las retiran hay que denunciarlos”, dijo Fallabrino.

“Quieren hacerlo rápido, quieren sacar corvinas rápido para no pasar horas con la caña, por eso tiran redes”, sostuvo. “Les pedimos a todos los que están colocando redes que tomen conciencia, que están matando animales, que pueden generar problemas a los bañistas y que están haciendo algo que no se puede”.

Fuente: FM Gente Foto: Twitter Coendú