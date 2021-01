La capacidad de testeos diarios en Maldonado pasará de 550 a 2700 a fines de enero cuando se incorpore al sistema una unidad fija equipada con la tecnología necesaria para realizar test de resultado rápido y una unidad móvil con los mismos recursos, que irá ubicándose en diferentes puntos del balneario; se contará también con la automatización de PCR.

El contenedor, especialmente equipado, estará ubicado en Los Dedos, los testeos serán gratuitos y de resultado rápido. Inicialmente el horario de atención será de seis horas diarias, con posibilidad de ampliarlo a 12 y atenderá a toda la población, sea o no usuaria de ASSE. Mientras que la unidad móvil puesta en funcionamiento en la capital del país será trasladada al departamento realizando un circuito diario de tests en las mismas condiciones.

“En vista de lo recién informado y el constante crecimiento de contagios en Maldonado EXHORTAMOS al cumplimiento de las medidas de prevención: lavado de manos, uso de tapabocas, distanciamiento físico sostenido, no participar de aglomeraciones”, señala un comunicado emitido en las últimas horas por la Unión Médica de Maldonado, en el que también dan a conocer su beneplácito por la noticia. “Este gran paso que hemos logrado, no es más que el resultado del constante compromiso con nuestros colegas, la sociedad y en defensa de la principal actividad económica del departamento: el turismo”, señalaron.

La novedad fue dada a conocer el domingo durante la presentación de siete nuevas camas en el CTI del hospital local de la que participaron el secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, el presidente y vicepresidente de ASSE, doctores Leonardo Cipriani y Marcelo Sosa, autoridades de la Región Este y de la Unión Médica de Maldonado.

Contenido publicitario