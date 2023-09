Uruguay encabeza el ranking como principal mercado emisor de turistas en Argentina

El Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística de Argentina (Inprotur), Ricardo Sosa, reveló que ese país recibió cinco millones de turistas extranjeros desde enero hasta el 20 de setiembre de 2023 con un impacto económico superior a los 3.700 millones de dólares, destacándose algunos mercados que ya emiten más turistas que en la pre pandemia y otros incluso con registros históricos.

Según Sosa, que presidió una reunión de directorio del Inprotur, el comportamiento de los mercados emisores de turistas extranjeros hacia Argentina es consecuencia del trabajo de promoción turística internacional que realiza ese Instituto.

La información, dada a conocer por el ente, señala que Uruguay encabeza el ranking como principal mercado emisor de turistas con 1.018.624, le sigue Brasil con 955.000, Chile con 934.233, Paraguay con 387.396 y completa el top 5 Estados Unidos con 375.251 turistas arribados a la Argentina.

Sosa especificó que en el caso de Uruguay es el segundo mejor registro histórico y estos ocho meses y medio de 2023 ya sobrepasaron a toda la cantidad de turistas recibidos en 2019 (799.510) y sostuvo que en estos momentos se encuentran activas campañas de promoción en cines y vía pública de nuestro país.

En el caso de Brasil, los meses de julio, agosto y la primera quincena de septiembre de 2023 comparados con el mismo periodo de 2019, arroja que no sólo se recuperó totalmente el movimiento turístico, sino que creció por sobre la pre pandemia, con 105%, 104% y 126% respectivamente. Además, Brasil es el principal emisor de turistas por vía aérea y se estima que superará el millón de ingresos por todas las vías de ingreso hacia fines de septiembre.