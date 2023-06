“Uruguay es un verdadero modelo de democracia y progreso económico, no sólo para América Latina sino para el mundo”

“Honramos al presidente Lacalle Pou con la máxima distinción de la organización por su destacado liderazgo y visión de Uruguay”, dijo Susan Segal, Presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas

En horas de la noche del martes se entregó la Insignia de Oro de la Americas Society – Council of the Americas (AS-COA) al presidente Lacalle Pou, en el marco de la 41.ª edición de la Fiesta de la Primavera de la organización, celebrada en la ciudad de Nueva York.

Durante la ceremonia, el presidente de la Junta Directiva de AS-COA, Andrés Gluski, manifestó que se reconocía al presidente Lacalle Pou con la máxima distinción de la organización por su destacado liderazgo y su visión de Uruguay. “En un momento en que nuestra región enfrenta serios desafíos, Uruguay es un verdadero modelo de democracia y progreso económico, no solo para América Latina, sino para el mundo”, manifestó.

Por su parte, tras recibir el premio, el presidente dijo sentirse “muy orgulloso y honrado de estar con ustedes esta noche”, y agregó que el galardón es para el pueblo de Uruguay.

“Cada uno de nuestros homenajeados ha logrado mucho y brindado un liderazgo necesario en un mundo cada vez más cambiante. Esta noche es particularmente especial porque estamos honrando a un líder del sector privado y a un líder del sector público—destacando la necesidad de liderazgo y cooperación entre los sectores público y privado como el camino hacia el éxito y la oportunidad”, dijo Susan Segal, Presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas (AS/COA).

El mandatario también mencionó un evento en 1989, cuando su padre hacía campaña para la presidencia del país y la gente aplaudía. “Mi madre le dijo a mi padre ‘no te aplauden por lo que has hecho sino por lo que creen que vas a hacer’. Así que recibo honrado este premio, pensando en lo que aún podemos hacer”.

Otros ganadores

Los ganadores anteriores de la Medalla de Oro, presentada por primera vez en 1977, incluyen a David Rockefeller, Miguel Alemán Velasco, César Alierta, Luis Almagro, Alejandro P. Bulgheroni, Fernando Henrique Cardoso, Gustavo A. Cisneros, Carlos Cruz-Diez, Oscar de la Renta, Antonio del Valle, Gina Diez Barroso, Jamie Dimon, Laurence D. Fink, Carlos Fuentes, Bruce Flatt, Enrique Iglesias, Muhtar Kent, Andrónico Luksic, Thomas F. McLarty, III, Manuel Medina Mora, Luis Alberto Moreno, Stanley A. Motta , Peter Munk, Patricia Phelps de Cisneros, Brian J. Porter, William R. Rhodes, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Roberto Egydio Setubal, Mario Vargas Llosa, Lorenzo H. Zambrano, Ernesto Zedillo, Pilar Arosemena de Alemán, Eduardo Eurnekian, Albert Bourla y Marcelo Claure.