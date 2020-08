Al tiempo que el Senado autorizó el ingreso al mar territorial del nuevo buque USS Tripoli de la marina de los Estados Unidos, el senador oficialista Gustavo Penadés adelantó que no hay nada que impida el regreso de la Armada Nacional a los ejercicios Unitas.

En esta oportunidad los ejercicios Unitas LXI 2020 tendrán como base los puertos ecuatorianos donde coincidirán barcos de todos los países de América del Sur, excepto Venezuela y Uruguay.

Uruguay dejó de participar de las maniobras UNITAS a partir del año 2005 con la asunción del gobierno encabezado por el presidente Tabaré Vázquez. El Uruguay fue de los primeros países de América del Sur en participar del primer ejercicio Unitas realizado en el año 1960. Desde esa fecha y hasta el 2005 no faltó una sola vez. A tal punto que la bahía de Maldonado fue el lugar de fondeo de la flota estadounidense que participaba de estos ejercicios con destructores, cruceros, vehículos anfibios y hasta submarinos de ataque. Además, se sumaban barcos de otros países del continente. De esta forma centenares de marinos de distintas nacionalidades bajaban a tierra lo que siempre fue bien recibido por los comerciantes de la zona.

“Toda operación combinada de entrenamiento son muy positivas porque nuestro personal, oficiales y personal subalterno, tiene acceso al manejo de las modernas plataformas, capacitación, experiencia y otros elementos tecnológicos”, dijo Penades.

El legislador recordó que en esta ocasión el ejercicio UNITAS se cumplirá en aguas ecuatoriales donde no habrá presencia uruguaya como tampoco venezolana. “Si el gobierno entendiera oportuno que se debe participar yo creo que sería algo muy bueno que esto ocurra”, agregó.

USS Tripoli

Penadés dijo que el USS Tripoli se encuentra en su viaje inaugural desde el astillero del Río Missisipi donde fue construido en el centro de los Estados Unidos, a su base de operaciones en San Diego de California. El buque LHA 7 es comandado por el capitán Kevin P. Meyers y según el proyecto de ley remitido por el gobierno a la Cámara de Senadores fondeará en la zona de servicios ubicada frente a Montevideo. Su tripulación está compuesta por 69 oficiales y 980 marineros. El objetivo de la visita es hacer una breve parada de reabastecimiento. La duración de la estadía del USS Trípoli es desde 18 al 21 de agosto inclusive. El USS Tripoli es el segundo barco de los barcos de asalto anfibios de clase América, que a su vez es un derivado de los barcos de clase Wasp. Los barcos de la clase Wasp estaban equipados con una cubierta de vuelo de longitud completa similar a un portaaviones, un puente de isla y un hangar para soportar el avión que transportaría a los marines estadounidenses de un barco a la costa. Los barcos también incluían una bahía inundable y un área de estacionamiento voluminosa para transportar vehículos blindados y logísticos de la Marina, incluidos tanques Abrams M1A1 de 60 toneladas, a la playa.