Uruguay nomá!!!

La selección Sub 20 venció a Italia 1 a 0 y se consagró campeón del Mundial de la categoría que se disputó en Argentina. Pese al frío, miles de uruguayos se volcaron a las calles a festejar el histórico triunfo y Maldonado no se quedó afuera. La plaza San Fernando se vistió de celeste y blanco y se llenó de repiques y cánticos de Dale Campeón.

También hubo caravana, que recorrió la avenida Gorlero donde varios compatriotas daban rienda suelta a la felicidad por la victoria de los jóvenes celestes.

Se espera que miles de uruguayos se acerquen hoy al aeropuerto de Carrasco a esperar a la delegación. Tras partir a las 10:40 h desde Buenos Aires, se estima que arriben a la terminal aérez sobre las 11.30 h. Luego de la llegada habrá una Zona Mixta en la salida de la Sala VIP del mismo Aeropuerto. Posteriormente la delegación partirá en caravana rumbo al Estadio Centenario dónde al llegar finalizará la actividad; no está prevista una instancia de oratoria y no habrá acceso a la prensa, ni al público. Le recorrido será el siguiente: Ruta 101, Avenida de Las Américas, Avenida de La Playa, Rambla, Ciudadela, Avenida 18 de Julio, Luis Morquio, Lorenzo Merola, Ramón Benzano y finaliza en Federico Vidiella (Tribuna América del Estadio Centenario). El siguiente evento público de la selección sub-20 será el reconocimiento que se le hará en el Estadio Centenario, el próximo miércoles 14/6 en la previa del encuentro entre Uruguay y Nicaragua.