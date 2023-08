UTE pagará con kilowatts saldo a favor de la IDM por trueque de dos valiosos predios de Punta del Este

La Administración de las Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE) pagará con kilowatts el saldo de 155.163 dólares a favor de la Intendencia de Maldonado por el trueque de dos valiosos predios ubicados en la manzana 662 de Punta del Este delimitada por Bulevar Artigas, la avenida Chiverta y la avenida Salazar del balneario.

Escribanos de ambos organismos se encuentran trabajando en la preparación de las respectivas escrituras para cerrar el acuerdo.

Una vez cumplido el trámite notarial y que la Intendencia de Maldonado tome posesión del padrón 804 procederá a venderlo mediante un mecanismo competitivo. El producto de esa venta se destinará a financiar las políticas de vivienda que lleva la adelante la comuna.

Historia

El 17 de diciembre de 1976 la Intendencia de Maldonado y UTE suscribieron un convenio por el cual desde ese entonces la empresa estatal es poseedora del padrón 804 de la referida manzana que es frentista a la avenida Chiverta del balneario. Si bien el precio de venta de ese predio de 3.696 metros cuadrados de superficie fue cancelado por adeudos de la Intendencia con UTE, el mismo no fue escriturado por la empresa estatal. A partir de entonces, UTE habilitó en ese predio oficinas administrativas y la planta reductora que durante décadas suministró energía a buena parte del balneario.

En tanto, la Intendencia era propietaria del padrón 9068 de la misma manzana, que durante muchos años albergó las instalaciones del desaparecido Super Uno, el primer supermercado de grandes dimensiones del balneario habilitado en los años setenta.

En ese predio, a comienzos de la década pasada, UTE comenzó a construir una nueva estación de transformación al tiempo que renovó las instalaciones destinadas a la distribución de energía eléctrica.

Arriendo y compensaciones

Un convenio firmado entre ambas reparticiones en el 2012 estableció que la Intendencia arrendaría el citado predio 9068 a UTE por el período de gestión de ese gobierno (2010-2015), contrato que podría prorrogarse por otros dos términos más de gestión municipal. Como contrapartida, UTE se comprometió a pagar un alquiler de 100 mil dólares anuales. Este alquiler fue pagado hasta el año 2015. UTE continuó arrendando el inmueble hasta mayo de 2022, siendo el monto anual del arriendo a partir de junio de 2020 de U$S 125.000. De forma paralela, UTE procedió a expropiar otros dos padrones para instalar en ellos estaciones de distribución. Por otra parte, la Intendencia pidió a la UTE compensar la conexión de las obras necesarias para dotar de energía eléctrica al Centro de Convenciones de Punta del Este por un total de 3:825.752 pesos más IVA, con las sumas adeudadas por UTE.

Acuerdo

La Intendencia de Maldonado y la UTE acordaron cancelar deudas por traspaso de predios y uso de energía eléctrica en un convenio que fuera beneficioso para las dos partes. Los técnicos de ambas reparticiones establecieron los peritajes correspondientes para tasar los predios que serían permutados por la Intendencia de Maldonado. El valor del padrón N° 804: U$S 4.949.194, padrón N° 9068: U$S 4.984.875, padrón N° 18726 U$S 92.000, padrón N° 27952 y parte del padrón N° 27953: U$S 103.000. El valor de los trabajos de conexión del Centro de Convenciones fue establecido en U$S 145.131.

Mientras duraron los trámites UTE continuó arrendando el inmueble padrón N° 9068 desde el 1/6/20 siendo el precio del arriendo de U$S 125.000 anuales. Se estableció además, que a partir de la suscripción del convenio, UTE dejaría de pagar el arrendamiento del inmueble que ya tiene en posesión. En tanto, UTE generó una deuda con la IDM de U$S 500.000 por concepto de arriendo del padrón 9068 desde el año 2015 al 2020. Además, UTE abonará a la IDM el importe de U$S 100.000 como indemnización, por no dejar el inmueble padrón N° 804 libre de construcciones.

El convenio estableció al que llegaron las partes estableció que “UTE deberá abonar a la IDM la suma U$S 5.179.875 por la adquisición de los predios a lo que debe agregarse la suma de U$S 750.000 por concepto de arriendos generados, y U$S 100.000 por concepto de demolición, lo cual hace un total de U$S 6.029.875, y la IDM abonará a UTE U$S 4.949.194 por la adquisición del predio, a lo que debe agregarse la suma de U$S 145.131 por obras de suministro al Centro de Convenciones, lo que hace un total de U$S 5.094.325. Resulta por lo tanto una diferencia de U$S 935.550 a favor de la IDM. Dado que de esa cifra UTE ya abonó U$S 300.000, el saldo resultante a favor de la IDM es de U$S 635.550”.

“La suma de U$S 635.550 que UTE debe abonar a la IM se abonará mediante la compensación de los servicios de energía eléctrica que la IM adeuda o que deba abonar a UTE, siendo convertida la suma que se factura en pesos uruguayos al tipo de cambio del dólar interbancario del día de vencimiento de la factura. De la compensación de los importes por facturas de consumos de energía eléctrica y las sumas adeudadas por UTE a la intendencia surge una diferencia a favor de la Intendencia de Maldonado de U$S 155.163, que se compensará con futuros consumos de energía eléctrica”, establece el citado convenio entre ambas partes.