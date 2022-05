Vacunas covid: abrió agenda para cuarta dosis para personas de entre 18 y 49 años

Este martes quedó habilitada la cuarta dosis de Pfizer contra la COVID-19 para personas de entre 18 y 49 años, destinada, en especial, a aquellas con comorbilidades quienes podrán agendarse a través de la aplicación Coronavirus, desde la web, o mediante la línea telefónica gratuita 0800 1919. Para hacerlo, deben haber transcurrido 120 días desde la aplicación de la tercera dosis o de haber cursado la enfermedad. Es posible recibir en simultáneo la vacuna antigripal.

También podrá agendarse el personal de salud, independiente de la plataforma de vacuna que haya recibido en sus primeras tres dosis y aquellas personas que necesiten renovar su esquema de vacunación para viajar. En ese caso deberán escribir a vacunascovid@msp.gub.uy y adjuntar una copia del pasaje.

En una conferencia de prensa brindada el pasado viernes el ministro de Salud Pública apeló a la responsabilidad de la población y exhortó a continuar con las medidas de prevención, como el uso de mascarilla, la ventilación de espacios y el lavado de manos.

Junto a Salinas estaba el subsecretario de la cartera, José Luis Satdjian; el director general de Salud, Miguel Asqueta; la directora de Epidemiología, Adriana Alfonso, y el director de Inmunizaciones, Gabriel Peluffo. Las autoridades actualizaron las recomendaciones no farmacológicas para reducir la circulación del virus SARS-CoV-2 e informaron acerca de la nueva apertura de agenda para la vacunación contra la COVID-19.

Salinas recordó que en abril el Gobierno decretó el cese de la emergencia sanitaria, pero eso no implica que la pandemia haya culminado. Hizo hincapié en el aumento de casos en el mundo y, en particular, en las Américas, en las últimas semanas.

Números

Según cifras oficiales, entre el lunes y el jueves de la semana pasada, Uruguay registró un aumento de 1.172 casos, y, del lunes al jueves de esta semana, de 2.616. La mayor parte fueron en personas de entre 18 y 49 años, en general, en brotes laborales que se convierten en intrafamiliares y, en muchos casos, llegaron al ámbito educativo y los hogares de ancianos. El incremento se debe a una mayor circulación de la variante BA2, que alcanza a un 35% de los casos y conlleva un mayor poder de contagio, precisó Salinas.

Además, mencionó la importancia de mantener las medidas no farmacológicas, los espacios ventilados, el uso de mascarilla facial si se permanece en un lugar sin ventilación por más de 15 minutos y una distancia de al menos dos metros con otras personas, en particular cuando hay gran cantidad de individuos.

Respecto a las dosis, afirmó que la cuarta está disponible para los mayores de 50 años y exhortó a quienes no se administraron el refuerzo de la tercera con Pfizer a inmunizarse, ya que solo el 83% cuenta con ella.

Asimismo, anunció la cuarta dosis para la franja de entre 18 y 49 años, dirigida, en especial, a pacientes con comorbilidades y que hayan recibido dos dosis de Sinovac y una de Pfizer. Se trata de unas 809.000 personas, aunque no todas padecen otras enfermedades.

Salinas recordó que desde el MSP no hay acceso a las historias clínicas y no es posible establecer una apertura por patología, por lo que apeló a la responsabilidad de la población para determinar si le corresponde inocularse.