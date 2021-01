El 16° relevamiento anual realizado por el portal especializado argentino Reporte Inmobiliario de la zona que va desde Punta Ballena hasta el Puente de la Barra volvió a analizar los desarrollos analizados hace 12 meses con las limitaciones obvias que impone la Pandemia. Con 27 desarrollos inmobiliarios en etapa de obra o recientemente terminados, sigue siendo una de las menores muestras desde se lleva adelante el estudio, resultando menor a una tercera parte de los 81 desarrollos récord relevados en el año 2013.

Según el informe, la cantidad de metros ofertada a la venta se mantendría estable debido a que durante este año prácticamente no se habrían lanzado nuevos desarrollos al mercado. La oferta, al igual que los informado en los últimos años, se sigue concentrando en dos corredores, la Mansa y Av Roosevelt.

El trabajo también afirma que luego de 4 años de subidas consecutivas, los precios de oferta mostraron en los últimos 12 meses una marcada tendencia a la baja (-7,66%); siendo esta la baja más pronunciada desde que se sigue la serie. El valor actual promedio de la muestra asciende a los U$S 3.944 por metro cuadrado. “Si analizamos las cifras hacia atrás podemos observar que el valor m2 promedio actual es un 2,11% por debajo del pico logrado en el año 2012 (U$S 4.080 por m2)”, señala.

Impactados

“Si observamos la curva de valores es claro el fuerte impulso que traían los precios hasta el año 2012, momento en que comienzan las limitaciones cambiarias a Argentina. Luego de este momento más allá de alguna suba puntual los valores nunca más pudieron recuperarse. Son ya prácticamente 10 años de valores “congelados”” afirmó el arquitecto Gómez Picasso uno de los fundadores del portal.

El trabajo señala además que, más allá del amesetamiento en los valores de los últimos años es indiscutible que la pandemia está pegándole muy fuerte al mercado de Punta del Este, una ciudad prácticamente cerrada a inversores y a veraneantes, que generó una retracción en los precios y desinformación con respecto a los mismos. “Como nunca fue hasta complejo este año acceder a los valores de cotización de algunos proyectos y nos encontramos con desarrollos paradigmáticos que este año directamente no informan o no tiene valores”.

Comportamientos

“Si se analiza el qué pasó con los precios por zona se pueden observar distintos comportamientos en las distintas áreas de Punta del Este: los desarrollos ubicados en La Brava se retrajeron un 6,82% (U$S 5.528), los que se ubican el La Mansa 12,70% (U$S 4.223), la tasa de caídas más marcada; mientras que los ubicados en la zona de La Punta se retrajeron 4,55%, hasta llegar a los U$S 3.504 por m2. Los inmuebles ubicados en primera línea frente al mar fueron en este caso los que mejor defendieron sus cotizaciones, con una baja del 2,43% llegando su valor m2 a los U$S 5.104 en promedio. Si comparamos las cotizaciones de desarrollos ubicados frente al mar (primera línea) con los que no lo están la diferencia es muy importante: cotizan en promedio un 61,4% más arriba que los que no poseen frente a primera línea del agua. Ya en el estudio del año pasado los operadores y desarrolladores coincidían en que no había sido un buen año para las ventas “la crisis económica de los últimos meses y el reciente cepo de argentina nos está afectando mucho” afirmaban; lamentablemente a lo que venía ocurriendo en todo 2019 se sumó el efecto Pandemia en el 2020, señaló el informe.