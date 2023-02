Varias personas sufrieron el robo de efectos personales en show de DJ sudafricano en playa Mansa

Varios de los espectadores del concierto brindado el pasado domingo por el dj Black Cofee en la parada 5 de playa Mansa, sufrieron el robo de dinero y tarjetas de crédito, llevado a cabo por pungas llegados desde Montevideo

María Pérez fue una de las tantas personas que en la tarde del domingo llegaron al lugar para presenciar el espectáculo con un grupo de amigos. Las cosas comenzaron “raras”, por ejemplo, una de las empleadas de seguridad del lugar le pidió que abriera su cartera para mostrar el contenido.

A las 20:30 ingresó sin ningún problema hasta que alrededor de las 23:00 sintió que su cartera se sentía más liviana de lo habitual. “Al revisarla me di cuenta que me habían robado el celular, dinero, tarjeta de crédito y de débito, entre otras cosas. Enseguida, al lado mío, observo a una chica que arrodillada revisaba el piso como buscando algo. También la habían robado”, cuenta María Pérez. “Cuando íbamos las dos a hacer la denuncia a los organizadores de la fiesta veo a los dos tipos que estaban al lado mío cuando me robaron. ‘¡Atájenlos. Son chorros!’, les grité a los guardias de seguridad”, sigue María. “No podemos ni revisar, ni detener a nadie”, me respondieron, pese a que cuando entré me revisaron.

“Afuera de la fiesta había un móvil de Prefectura. A los marineros les hice la denuncia. Lo mismo hizo la otra chica. Además, otros dos chicos denunciaban el robo de sus billeteras”, agregó. “Tenía una calentura arriba que me dio por perseguir a dos tipos por la playa. Pero no eran. Estaba muy enojada”, añadió.

Tras el celular

El teléfono que le robaron es un Iphone cuyo sistema de detección le permitió identificar una casa en Camino Lussich.”Fui a la Prefectura les conté esto. Me respondieron que era una dirección no precisa y que además necesitaban una orden de allanamiento”, cuenta María. “Era tal la bronca que tenía encima que me fui hasta esa dirección. Ahí me atendió una mujer que estaba acompañada por un francés. La mujer me dijo que un día antes llegaron al lugar Policías de Investigaciones buscando teléfonos robados. Igual me me dijo que no tenía nada que ver”, afirmó. Esto ocurrió en la noche del domingo. Según María el teléfono fue encendido a las 04:50 del día siguiente. “Iba en camino a Montevideo. Al final, el último contacto dio al celular en Flor de Maroñas”, contó.