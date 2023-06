Vecino de San Carlos se transformó en el número 150 mil del Registro Cívico Departamental

En la mañana del pasado sábado ocurrió un hecho singular que tuvo como protagonista a un vecino de la ciudad de San Carlos quien, al realizar su inscripción en el móvil de la Oficina Electoral, se transformó en el número 150 mil del Registro Cívico del departamento de Maldonado.

La anécdota fue relatada a Correo de Punta del Este por Pablo Braganza, el jefe de la Oficina Electoral del Departamento de Maldonado.

“En la mañana del sábado, el segundo trámite efectuado en la Oficina Móvil en la ciudad de San Carlos fue la incorporación numero 150 mil del Registro Cívico Departamental. Es un número que en la oficina esperábamos alcanzarlo cerca de fin de año de este 2023”, explicó.

Los elementos en poder de los responsables de la Oficina Electoral de Maldonado apuntan que se trata más de traslados desde otros puntos del territorio nacional que de nuevas inscripciones de jóvenes en el Registro Cívico.

“Se trata, esencialmente, de traslados de credenciales de compatriotas que son vecinos de Maldonado pero que no eran ciudadanos de Maldonado. Antes hablamos de un vecino que venía a radicarse a Maldonado para trabajar pero mantenía su credencial en su departamento de origen. En los últimos tiempos, por alguna razón personal trasladó su credencial a Maldonado. No ocurre lo mismo con los muchachos nuevos, tenemos un poquito de atraso en eso en cuanto a la cantidad de nacidos en el departamento de Maldonado. Hablamos de entre 360 y 400 nacidos en Maldonado que aún no se inscribieron en el Registro Cívico del departamento”, explicó.

Arraigo

“El crecimiento de Maldonado se debe esencialmente a traslados de credenciales de compatriotas que se vinieron a vivir al departamento”; explicó.

Se trata de vecinos que hace tiempo viven en el departamento y que de alguna manera es una forma de estos ciudadanos de exteriorizar un estado de ánimo. “El traslado de la credencial es una manifestación inequívoca de la voluntad de arraigo y de expresar su voluntad de quedarse en el departamento, en su lugar donde trabaja y vive con su familia”, explicó Braganza.

“Quienes somos del interior, sabemos que el hecho de mantener nuestra credencial en nuestro lugar de nacimiento permite que en el día de la elección uno regrese a sus orígenes. Es como mantener el último hilo, la ultima cuerda que lo une a su pasado. Ese día es un encuentro con familiares, con amigos de la infancia, algo muy especial. Por eso el hecho de pedir el traslado de su credencial constituye un deseo inequívoco de arraigarse en Maldonado”; enfatizó Braganza. “Ahora el vecino de Maldonado pasa a ser el ciudadano de Maldonado”, afirmó.

El número será superado de acá a abril del año próximo cuando se suspenda la inscripción en el registro cívico departamental por el comienzo del período electoral con las elecciones internas, la primera y eventual segunda vuelta de octubre y noviembre y la elección municipal del segundo domingo de mayo del 2025.

“Estimamos que están faltando entre mil y tres mil incorporaciones más al Registro Cívico de Maldonado porque el cierre de las inscripciones se dará el 15 de abril del año próximo”, añadió.