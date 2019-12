La IDM inaugurará mañana las obras en los accesos de José Ignacio. A la misma hora, otros mostrarán su descontento por las mismas. Una buena parte de los vecinos del lugar dieron a conocer su descontento por una obra que, a su juicio, no va con la personalidad del lugar. “José Ignacio es lo que es por su alma de pueblo, con poco cemento, con personalidad; eso es lo que buscan quienes llegan desde todas partes del mundo”, “no esta entrada, que no se sabe si es Miami o Marbella”, comentaba una vecina del lugar a Correo de Punta del Este. También critican no haber sido consultados a la hora de llevar a cabo estas obras.

Es por eso que días atrás, a través de las redes sociales, dieron a conocer el siguiente mensaje:

“Inauguración oficial de la obra de acceso a José Ignacio…Si estás a favor de lo hecho podés acercarte a celebrar. Si querés expresar tu descontento por no haber sido consultados adecuadamente para que se realicen obras sustanciales que cambian innecesariamente la escala y el espíritu de José Ignacio nos encontramos ese día 18,30 horas en la plaza para caminar juntos, con una cinta negra atada en el brazo, en símbolo de luto”.