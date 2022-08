Vecinos de José Ignacio se preparan para Audiencia Pública por obra de Costantini

La construcción de la vivienda unifamiliar del empresario argentino Eduardo Costantini en el padrón 27 de José Ignacio será objeto de una audiencia pública que se realizará el próximo miércoles 3 de agosto en Pueblo Garzón. Tal como adelantó Correo de Punta del Este, el simple hecho de anunciar el interés de Costantini de construir su nueva casa disparó la polémica entre los vecinos del balneario esteño.

A la audiencia concurrirán vecinos de la calle Las Gaviotas, aledaños a la obra y perjudicados directamente por ésta ya que se estima que los trabajos van a extenderse por un par de años y moverán miles de metros cúbicos de tierra con el consecuente interminable paso de camiones. También irán vecinos que están preocupados por el impacto de la obra en las calles y en los problemas de seguridad que pueda ocasionar al pueblo y vecinos que directamente se oponen a la construcción alegando motivos ambientales y de preservación del borde costero.

El pedido de audiencia

Con motivo de la importancia y volumen de la obra, la Liga de Fomento de José Ignacio solicitó al Ministerio de Ambiente que el proyecto sea sometido a una Audiencia Pública. El trámite tuvo su curso regular hasta que, corrida vista del expediente el pasado 10 de febrero, el titular de la obra Eduardo Francisco Costantini se opuso expresamente a la realización de la Audiencia Pública siendo secundado por el director nacional de Calidad y Evaluación Ambiental que también se opuso a la misma. Pese a ello, el 14 de julio el ministro de Ambiente convocó a la Audiencia Pública que tendrá lugar como se dijo el 3 de agosto en el Club Social y Recreativo Garzón, en Pueblo Garzón, a las 17,30 horas.

Vecindad

Otra nueva incidencia se dio el 14 de abril de 2022 cuando Eduardo Costantini firmó un acuerdo privado con los vecinos de Los Teros y Los Picaflores, Roberto y Adrián Abeles, Padrón 28, Alberto Roemmers, Padrón 916, Carla Botta, Padrón 29, y Laetitia d ́Arenberg y Stella Aleman, Padrón 26 por el cual el nuevo vecino se compromete a respetar las alturas que los vecinos exigen, a que los camiones de la obra pasen por la calle paralela inferior, Las Gaviotas, y que a cambio los vecinos no se opongan a la obra. Además, estiman en el punto II.II del acuerdo privado, que “no resulta necesaria la convocatoria de una audiencia pública” en la medida que ellos ya han sido satisfechos en sus exigencias por el titular de la obra del padrón 27.

Otra consecuencia implícita del acuerdo privado, aparte de que los vecinos firmantes consideran no necesaria la audiencia pública, es que los camiones de obra no llegarían al padrón 27 por la calle Picaflores, que en una parte perdió su carácter de pública ya que está ocupada a la altura de los padrones 26 y 28 con una suerte de espacio privado.

Al fundamentar el llamado a Audiencia Pública, el ministro Peña sostuvo “que en los procesos de toma de decisiones ambientales debe tenderse a brindar el máximo acceso a la información ambiental y al intercambió de consultas y opiniones entre los interesados y público en general, especialmente en los de autorización de evaluación de impacto ambiental, como intento complementario para enriquecer el análisis de un proyecto por parte de la administración”.

