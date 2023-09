Vecinos de Sauce de Portezuelo denuncian robos y ocupaciones ilegales en la zona

La Asociación de Fomento y Turismo de Sauce de Portezuelo hizo pública en las últimas horas su preocupación por el incremento de la inseguridad en esa zona del departamento y convocan a una reunión en la entrada del balneario que se realizará el próximo sábado a las 11 de la mañana. Según informaron “son constantes los mensajes de vecinos a los que han robado sus casas, algunos hasta tres veces y otros estando ellos dentro”. El comunicado de la asociación señala que se han hecho las denuncias correspondientes, ante el destacamento y al 911 y que “la respuesta que ha habido no siempre ha sido la misma: tenemos vecinos que agradecen el buen y rápido accionar, hasta aquellos que comentan que la respuesta fue lenta o nula, justificada por la falta de recursos”.

No sólo robos

Los vecinos señalan que están al tanto de la falta de recursos y explican que así lo reconocieron cuando se registró, meses atrás, un incidente en Ocean Park en el que un grupo de personas golpeó a un habitante del lugar. “Siempre hemos mantenido un buen canal de comunicación con la oficial a cargo. Pero también notamos que la ola de robos se intensifica, no se ven resultados y la respuesta es cada vez menos satisfactoria”.

Pero no sólo están preocupados por los robos, ya que, según aseguran, a éstos se han sumado ocupaciones ilegales y limpiezas irregulares de terrenos, “ante la cual la respuesta de parte de las autoridades es nula. Existe una percepción de ausencia del estado ante los reclamos de los vecinos, ya sea del Estado Nacional, Departamental o Municipal”.

“Solicitamos a las autoridades que tomen nota de estos reclamos de los vecinos y encaminen acciones que nos devuelvan la tranquilidad que hemos venido perdiendo”, finaliza el comunicado.