Vecinos del Balneario Buenos Aires se quejan de continuos cortes de luz

Vecinos del balneario Buenos Aires se comunicaron en las últimas horas con Correo de Punta para poner de manifiesto su enojo con los continuos cortes de luz que sufren un día si y otro también. Según el relato, ya no sólo se corta la luz cada vez que “cae una gota de agua”, ahora también las interrupciones se dan cuando no hay ni rastros de tormenta.

Esta situación no es nueva, pero los cortes van incrementándose con la consabida probabilidad de que se quemen los artefactos eléctricos. Y el problema no queda allí, muchas viviendas no están conectadas a la red de agua de OSE, por ende, varios vecinos aún consumen agua de pozo. Y sin luz, la bomba extractora no funciona, así que no solo se quedan sin luz, sino que también se quedan sin agua.

Sobre este tema, el diputado colorado Eduardo Elinger, informó este lunes en su cuenta de Twitter que los residentes de esa localidad han decidido movilizarse y juntar firmas para elevar una nota dirigida a la presidencia de UTE.