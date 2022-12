Vecinos del Paseo de la Aguada están indignados por la falta de interés en terminar con las “picadas” hasta en contramano por la rambla Williman

Vecinos de la zona del “Paseo de la Aguada” manifestaron a las autoridades su “profunda indignación por la total falta de interés”, para solucionar los problemas causados por la presencia de inadaptados que afectan la convivencia ciudadana y el uso de los espacios públicos.

Los habitantes de ese barrio de la capital departamental, denuncian la presencia permanente, de lunes a domingos entre las 15 a las 19 horas y luego desde las 22 a las 5 o 6 de la madrugada de motos y autos con escape libre que realizan, no solo “picadas” en la calle Chile, sino que en los últimos días volvieron a realizarlas en la Rambla Claudio Williman y a contramano.

“Es imposible descansar, trabajar y disfrutar de los jardines” con gente que estaciona vehículos en la entrada de los domicilios impidiendo la entrada y la salida de las viviendas.

“Hay vecinos enfermos por esta situación”, que han tenido que modificar sus costumbres habituales para poder dormir incluso junto a sus hijos que no entienden qué sucede en la puerta o ventana de su casa.

Señalan como “inadmisible” que las autoridades no hagan absolutamente nada para dar una solución definitiva a un problema que no solo afecta la vida de los habitantes habituales del barrio, sino que también incide en que turistas no quieran arrendar las propiedades en verano.

Medidas de protesta

Solicitan que se realice un ¨Operativo Saturación¨ durante 15 días consecutivos con efectivos que realmente se encuentren preparados para hacer valer su autoridad y reductores de velocidad existentes en la calle Chile que la usan como rampa para hacer las acrobacias que ponen en riesgo la seguridad en el tránsito.

Agregan la necesidad de asignar inspectores a la calle Chile para inspeccionar y multar a aquellos que circulen con escape libre tal como lo indica la Normativa en el digesto Departamental de Maldonado en su artículo D 343.

Finalizan la “carta abierta” señalando que sólo acciones inmediatas impedirán que todos los vecinos comiencen a implementar “otras medidas de protesta que afectarán el tránsito y la imagen que tanto queremos cuidar ante la llegada de los turistas en los próximos días”.