Vecinos del puerto solicitan presencia policial permanente que “disuada el accionar delictivo” en la zona

Varios propietarios de edificios de la península no ocultan su malestar por lo que definen como “inacción” por parte de la policía al respecto de la situación que se da, sobre todo los fines de semana, tanto en la rambla de circunvalación, como en otras áreas de Punta del Este cuando cientos de personas se juntan a beber, escuchar música y varias veces a provocar desórdenes. Según lo informado por la emisora FM Gente, esta situación motivó una reunión entre algunos administradores de edificios con el ministro Heber, otra con el jefe de policía y, por otro lado, una movida de vecinos que reclaman un “inmediato accionar” y respuestas a este problema. “Cuestionamos la falta de presencia constante de las fuerzas de seguridad” dice una carta fechada el lunes 6 de este mes, dirigida a las autoridades. Según lo informado por la emisora la molestia llegó al punto de que un grupo de vecinos analiza contratar una agencia de publicidad para filmar y difundir lo que sucede a la vista pública.

Este fin de semana, un periodista de esta casa pasó por la zona en cuestión y la policía ya se había instalado para disuadir la eventual instalación del malón que suele juntarse en el lugar.

Siguiendo con lo informado por la emisora, cuando el ministro del Interior llegó a Maldonado para inaugurar obras en Las Rosas, se generó una reunión solicitada por los administradores de edificios ubicados frente al puerto. En esa reunión, el ministro Heber contactó al jefe de Policía, Julio Pioli, y coordinó para que los administradores fueran recibidos en la jefatura el jueves 2. En ese encuentro, Pioli anunció que ya había implementado operativos de jueves a domingo en el horario de 22 a 5 de la mañana.

Sin embargo, tanto los administradores como los vecinos de varios edificios y casas de la zona sostienen que los controles no se cumplen a lo largo de todo el horario y que persiste la alteración del orden público sin que las autoridades correspondientes tomen medidas efectivas. Aducen que hay poca o nula presencia policial, que las denuncias reiteradas no tienen efectos en la práctica y que de continuo hay excusas; señalan que en las cordiales reuniones reciben explicaciones y anuncios pero que cuando llega el fin de semana nuevamente la zona se desborda con presencia de centenas o miles de personas.

La carta

Pocos días después del encuentro con el jefe Pioli, un grupo de vecinos y administradores, firmaron una carta que se hizo en la que exigen acciones de parte de la policía, intendencia, prefectura y hasta de los legisladores.

La misiva, elevada al intendente de Maldonado, al jefe de Policía de Maldonado, al prefecto del Puerto de Punta del Este y al alcalde Javier Caballal, alerta que no sólo se atenta contra el descanso de los residentes, sino que afecta la seguridad personal y los bienes de los vecinos.

“Las Administraciones Peluffo y Schiavo, Stern Servicios Inmobiliarios, Sáder Inmobiliaria S.A, Inmobiliaria Braglia y Borsari Inmobiliaria y el Colegio de Administradores de Punta del Este en representación de las siguientes propiedades: Puerto, Portofino, Fontaine, Amarras del Este, Brioni, La Caleta, Espigón Aloha, La Cigale, Monarca, Espigón, Lanai, Espigón Gorlero, Varadero, Doric, Puerto de la Candelaria, Celalmar, Terrazas del Puerto, Ensenada, Sea Port, Cabo San Lucas, Puerto Escondido, Linton Village, Niza, Edificio Faro, Il Campanile, Espigón Pueyrredon, El Remanso, Castellon, El Trebol, etc.) varias empresas y vecinos de la Península de Punta del Este, un conglomerado de personas que asciende a la cifra de aproximadamente 5.000 personas, se presentan ante las autoridades políticas responsables de mantener y salvaguardar el orden público, a denunciar las irregularidades y hechos delictivos que regularmente desde hace varios años se suscitan todos los fines de semana del año sobre la rambla portuaria en el entorno de la zona comprendida entre la calle 30 y la calle 20, extendiéndose hasta el Puerto”.

“Las noches de todos los viernes y sábados, en temporada o fuera de ella, esa zona padece: picadas tanto de autos como en birrodados, consumo de drogas y alcohol, discusiones y peleas, música con alto volumen, ingreso a los jardines de los propios edificios haciendo uso de los mismos para orinar y defecar, destrozo de bienes, alterando no sólo el descanso de quienes viven en las cercanías, sino también atentando contra los bienes y seguridad de las personas que viven y circulan por ahí o que intentan llamarlos al orden”.

“Todos tenemos el derecho de disfrutar del espacio común que nos ofrece la Rambla y el Puerto que tanto énfasis pone la autoridad local por mantener limpio y ordenado. Pero absolutamente cuestionamos la falta de presencia constante de las fuerzas de seguridad. Lo único visto han sido intervenciones reactivas puntuales ante llamados específicos de los vecinos, metodología que no ayuda a disuadir las conductas impropias”, continúa la misiva.

“Además del perjuicio a la calidad de vida de los vecinos de la zona, se suma el factor económico de actual desvalorización de las propiedades que sin embargo siguen aportando al fisco nacional y municipal altos tributos”.

“Por todo lo expuesto venimos a solicitar el inmediato accionar de las autoridades nacionales, departamentales y locales, a nivel ejecutivo y legislativo, para que en forma conjunta y con participación de los representantes del grupo al que se hace referencia en el primer párrafo, se determine un curso de acción integral que solucione la situación descripta. Este grupo se compromete a colaborar activamente en las propuestas”.

“Mientras tanto, y hasta que la autoridad política y este grupo definan la normativa que se adoptará, requerimos la presencia ininterrumpida de la Policía, Marina, Transito y cualquier otra fuerza que con su presencia disuada el accionar delictivo que tiene lugar cada fin de semana en el área”, finaliza.

FM GENTE también informó que los vecinos han transmitido a algunos administradores que están dispuestos a encarar acciones públicas para mostrar lo que sucede en Punta del Este, al punto de contratar a una agencia de publicidad que filme y difunda las imágenes.