Vecinos denunciaron malas condiciones del barrio Deauville y edila se preguntó “si el alcalde sale a recorrer su territorio”

Por momentos nos preguntamos si el alcalde de Punta del Este sale a recorrer su territorio, porque la zona comprendida entre las calles H. Causa, Carlos Rodríguez Pintos, Nilo Berreta y avenida Del Mar, cada día que pasa se va degradando un poco más”, dijo en la Junta Departamental la edila Susana de Armas, que llevó reclamos de vecinos.

El primero de los reclamos, basados en una carta enviada por los vecinos del barrio Deauville al intendente Antía, fue la condición en la que se mantiene el bosque, perteneciente a la Intendencia, que se ubica en Bulevar Artigas, avenida Del Mar y Carlos Rodríguez Pintos. Sobre el que dijo, es un “depósito” usado por jardineros y podadores. El lugar es “impenetrable”, mencionó, no solo por la cantidad de arbustos sino también por roedores y suciedad.

Además de la dificultad de pasar por el lugar, por sus condiciones, la edila comentó que los vecinos han denunciado que se han visto afectados por cortes ilegales de leña, a manos de desconocidos, por una numerosa cantidad de pinos que se encuentran caídos.

Otro lugar del que hablaron los vecinos con la representante de la junta es un terreno abandonado que se ubica en la culminación de las calles Carlos Rodríguez Pintos y H. Causa, con salida a Bulevar Artigas. No solo por suciedad, escombros y restos de podas, sino porque la abundancia de vegetación afecta también a las calles, ya que se ha creado una especie de dique que no permite que corra el agua de lluvia, afectando así la circulación. En los últimos 10 años solo sea hecho “algún bacheo esporádico”, mencionó.

Las inundaciones afectan la zona, comentó la edila, quien detalló que en la esquina de H. Causa y Carlos Rodríguez Pintos ‒donde diariamente dobla el camión de la basura‒ hay una cuneta y una zona de descarga de pluviales del barrio, donde generalmente se generan problemas, ya que el exceso de agua “invade los jardines de las viviendas”, dijo.

Problemas de luz

Además de las deficiencias a nivel de limpieza y mantenimiento de las calles, la edila sostuvo que los vecinos denuncian falta de iluminación en el barrio, lo que se da, en gran medida, por falta de poda de las ramas, lo que no solo deja el barrio con poca luz sino también con zonas de seguridad, indicó.

Sobre la subestación de UTE aseguró que está en “total situación de abandono”, con basura y podas y con la presencia de extraños que pernoctan.

“Señor presidente, el 80 % de los vecinos de este barrio residen en el mismo en forma ininterrumpida y están a la espera de la respuesta, a la brevedad posible, porque ‒estos mismos vecinos‒ han presentado notas en diferentes ocasiones al Ejecutivo departamental por los mismos temas que estoy planteando en este momento en este plenario y en ningún momento fueron consideradas” expresó la edila dirigiéndose al presidente de la Junta.