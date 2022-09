Velada de primer nivel en el Campus será el puntapié inicial de importante proyecto de boxeo social

El mes de setiembre marcará el regreso del boxeo profesional al departamento de Maldonado.

De la mano de Barrales Box y la Intendencia Departamental de Maldonado, este próximo sábado 17 de setiembre desde las 20 horas, vuelven las veladas al Campus, en una noche en la que participarán púgiles del departamento y que cuenta con el apoyo de la Secretaría Nacional de Deportes y la Federación Uruguaya de Boxeo (FUB).

La actividad será, además, el comienzo de un proyecto de boxeo social, que impulsa la dirección de deportes de la Intendencia de Maldonado junto a Barrales Box, para fomentar el deporte en el departamento y que tendrá diferentes actividades. Entre ellas, en octubre y noviembre comenzará el proyecto “Boxeo por los Barrios”, mediante el que se realizarán exhibiciones y clases gratuitas de introducción al boxeo en barrios de contexto crítico a definir.

Destacados

En la velada del próximo sábado habrá 6 peleas, donde se destacará el regreso de la ex campeona del mundo y oriunda de Aiguá, Gabriela Bouvier que se enfrentará a Soledad Macedo (Salto- Uruguay) en la categoría super gallo, como semi fondo de la noche.

Gabriela logró el título mundial de la FIB (Federación Internacional de Boxeo) categoría mosca, en octubre del 2013, siendo la primera deportista del país en obtener un título mundial de la disciplina.

Por otro lado, en la otra pelea profesional que será la pelea de fondo, el campeón uruguayo peso pesado e invicto, Eric Abeijon (destacado por haber noqueado a sus oponentes en 4 de sus 5 presentaciones como profesional) también oriundo del departamento de Maldonado, vuelve al ring después de 3 años, a defender el prestigio del deporte local preparándose para su primer defensa del título uruguayo el próximo año, y lo hará ante el boxeador argentino Richard Gauna en un combate pactado a 6 rounds.

Debuts

La grilla tendrá en sus primeros combates amateurs, varios debuts de deportistas de Maldonado:

Agustín Vera (Campus de Maldonado) vs Eric da Rosa (Salto), en categoría welter.

Manuel Peraza(San Carlos) vs Ramiro Echiscar (Salto) en categoría mediano

Matias Madrid (Campus de Maldonado) vs Mario Furtado (Salto) en categoría welter

Pablo Gómez (Salto) vs Bautista Posadas (Argentina ) en categoría ligero

Las entradas estarán a la venta desde $ 250.- y se podrán comprar en Locales Smart Point de Punta del Este y Maldonado, en locales del grupo Estaciones (Ancap de San Carlos, Ancap Ruta 39 y Ancap de Av. De los Gauchos) y online a través de www.redticket.uy

También en esta velada se podrá colaborar con la “Red Solidaria del Punta Shopping”, llevando a la misma un alimento no perecedero para sumar a las canastas de la referida red.

Los objetivos del proyecto

Fomentar el deporte, en particular el boxeo, dentro de la comunidad de Maldonado

Difundir el boxeo como una actividad de gran importancia para el incentivo de valores, tales como: disciplina, competitividad, trabajo en equipo, compañerismo, lealtad, honestidad.

A partir de la promoción del boxeo, desarrollar deportistas locales, insertándolos en las grandes competencias internacionales, y que representen a nuestro país.

Lograr la penetración e Integración de todo el departamento

Privilegiar el desarrollo de los boxeadores en lo deportivo, en lo personal, profesional y económico.

Posicionar a Maldonado como la ciudad más importante del país a nivel boxeo.

SOBRE BARRALES BOX

El boxeador y entrenador profesional, Nicolás Barrales, lleva más de 20 años vinculado a la disciplina, en primera instancia como boxeador (carrera en la que ha sido Campeón uruguayo y Campeón Latino), y luego como entrenador (carrera en la que ha reclutado, preparado y entrenado a más de 20 boxeadores profesionales, 30 amateurs, y obtenido los títulos de: Campeón Uruguayo y Campeona Mundial.

Como entrenador, es el profesor responsable del centro de entrenamiento ubicado en el principal gimnasio del departamento de Maldonado y uno de los más importantes del país: Campus de Maldonado.

A partir de su experiencia, conocimiento y pasión por el boxeo, ha decidido formar un equipo de profesionales de diversas áreas, para crear una organización que impulse, promueva y trabaje de forma íntegra, profesional y responsable, por el desarrollo personal y profesional de los deportistas.