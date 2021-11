Vendedores “ambulantes” irán hoy a la IDM “para hablar con el director de Higiene”

El sábado pasado en horas de la tarde varios vendedores ambulantes colocaron sus gigantescas perchas ocupando la mitad de la calzada en la rambla de la mansa a la altura de la parada 1. La medida fue como protesta, ya que según informaron luego a Correo de Punta del Este inspectores municipales les habían informado que no podían estar parados en un lugar ocupando todo el muro, que debían moverse y que de ahora en más no podrían vender su mercadería en esa zona, que deberían hacerlo desde la parada 3 en adelante. Uno de ellos, de nombre William Santos, mostró un comprobante de pago, fechado el 12 de octubre de 2021 que reza “abona permiso de vendedor ambulante de playa. Renovación Año 2021”.

Consultado por Correo de Punta del Este informó que este lunes, varios de los vendedores irán al edificio de la intendencia para hablar con el director de Higiene Ambiental Jorge Piriz. “Vinieron los inspectores, no nos dejaron trabajar y nos dijeron que no podíamos estar armados acá, que debíamos ir desde la parada 3 en adelante. Nunca se vio esto. Podemos estar en cualquier lugar dice el permiso, no especifica. Podemos andar en cualquier lugar. Primera vez en la historia que sucede algo así. No sé cómo es el tema, si tienen algunos otros intereses. Todos necesitamos trabajar. Y todos tenemos los permisos pagos”, dijo.

Vencidos

Por su parte, el director de Higiene Ambiental de la Intendencia de Maldonado, Jorge Píriz señaló a la emisora FM Gente que los permisos para la venta ambulante de playa están vencidos hace dos años, pero se les permitió seguir actuando debido a la pandemia. Además, dijo que algunos ya no son vendedores ambulantes, sino que se forman verdaderas tiendas, lo que se puede observar en muchas oportunidades en la parada 1 de la mansa. De esta manera respondió a la protesta de los vendedores.

“Los permisos está vencidos y se abrió un tiempo para gestionarlo de nuevo. Ellos están sin permiso actualmente”, dijo el jerarca, y aclaró que “los permisos se otorgan para venta ambulante en playa por la temporada y hace dos años que los estamos dejando en virtud de la situación de la pandemia para que se revolvieran”.

“Hace varias semanas que les venimos advirtiendo que no pueden estar más. Además, hay comercios establecidos enfrente, a pocos metros y también los de calle 20 y Gorlero”.

“Les advertimos que esto se iba a cortar”, afirmó Píriz. Agregó que se van a entregar los permisos por temporada pero para la venta ambulante. “Actualmente estacionan camionetas y arman verdaderas tiendas en parada 1. Ya dejó de ser una venta ambulante”.

Anunció que este lunes vamos a revisar el tema de los permisos. Se trata de orden. Nosotros apoyamos que todos puedan trabajar pero que no perjudiquen a otros”, concluyó.

