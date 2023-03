Verano Cultural: muestras de arte, charlas, poesía&música en vivo

Julieta Troielli – @azarero

“Si hay precipicio hay un buen camino”, dice la letra de la canción Manos al Viento del músico argentino Nico Carou. «Donde no hay riesgo, no puede haber escritura»”, advertía el filósofo francés Edmond Jabés. Ambos apuntan a un correrse, a salir de la tan escuchada “zona de confort”. Tal vez es recién cuando sentimos el rigor del precipicio que el camino nos hace sentir vivo/as, nos desafía a estar presentes; lo mismo sucede en la escritura: si no nos atrevemos a vivir y correr los riesgos, qué vamos a contar, qué escritura puede existir. El fin de semana es una linda ocasión para salir –y por qué no, salirse de lo conocido—e ir en busca de nuevas experiencias: una muestra de arte, un show de música en vivo, una fiesta popular. Precipicios inspiradores, instantes llenos de sentido y alegría, para después recordar durante la semana.

Juana: Diálogos con Juana de Ibarbourou en el Kavlin



Si te gusta la poesía este plan es para vos. El viernes 10 de marzo a las 20hs se inaugura una muestra de Virginia Riviedeu que propone un diálogo entre textos-verso de Juana de Ibarbourou y textos-imagen propios. Este proyecto fue seleccionado en la Convocatoria a Proyectos Expositivos de Fundación Kavlin 2021.Sobre la muestra: Si la interpretación es una afirmación determinada por un contexto, en este entramado de textos, horizontes y representaciones florece una línea de investigación sobre las posibles lecturas de una obra, y las posibilidades lúdicas y expansivas del vínculo entre el lenguaje escrito y el visual. La entrada es libre y abierta a todo público.

Calderón de la Barca entre

Shakespeare y Bv. Artigas

Punta del Este.

+ info: 095 919 092- 42 25 38 66

contacto@centroculturalkavlin.org.

Abordajes lingüísticos a la discriminación en el Kavlin

También este viernes 10 de marzo a las 19hs puntual se dará un conversatorio de lo más interesante. En esta charla del Instituto Díaz de Guerra, se abordará la relación del lenguaje con la discriminación.Las lingüistas a cargo serán: Ana Paula QuadroGomez (RJ- BR), Ana Clara Polakof (UDELAR), Amparo Fernández (UDELAR). En esta mesa redonda, se abordarán fenómenos que involucran la discriminación desde distintas perspectivas lingüísticas. Cuando buscamos “discriminar” en el Diccionario de la Real Academia Española, nos encontramos con que es definido, en su segunda acepción, como “dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental, etc.”. Las personas discriminamos continuamente con el uso del lenguaje. Aquí mostrarán que esa discriminación puede ser estudiada desde distintas esferas y teniendo en consideración distintos abordajes lingüísticos. La entrada es libre y abierta a todo público.

Fiesta popular en el Cuartel de Dragones

Este viernes 10 de marzo se celebrará con espectáculos musicales, intervenciones temáticas y feria de emprendedores gastronómicos y artesanales los 226 años del ingreso de Artigas al cuerpo de Blandengues en el Cuartel de Dragones. Lindo plan para hacer en familia. La entrada es gratuita.

Rafael Pérez del Puerto entre 18 de Julio y Dodera.

Desde 18:30 a 23:30 hs.

Tel: 42231786.

Muestra “Tierra Mujer Mutaciones” de la artista plástica Sandra Petrovich

A partir del jueves 9 estará abierta a todo público la muestra “Tierra – mujer – mutaciones”, de la artista plástica Sandra Petrovich. Esta exposición estará habilitada en la sala Ángel Tejera de la Casa de la Cultura hasta el jueves 30 de marzo. Recomendamos asomarse al universo de esta interesantísima artista.

Casa de la Cultura de Maldonado -Sala Ángel Tejera –

Calle Rafael Pérez del Puerto

esquina Sarandí.



Nico Carou en La Curandería

Este sábado 11 de marzo a las 21hs, La Curandería en Maldonado recibe al cantautor argentino Nico Carou, músico con sensibilidad infinita y un encanto inigualable. Recomendamos este show, asomarse al universo de este artista que está de paso por nuestra ciudad. Reservá, no te quedés sin mesa. Cubierto artístico voluntario.

Román Guerra 638.

T: (00598) 4226-3121.

IG: lacuranderia.uy