Verano Cultural: ¡música en vivo, tango y más!

Catriel, Paco Amoroso y La Delio Valdez en Medio y Medio

El festival de Medio y Medio en Punta Ballena es un clásico del verano. Todos esperan la extensa grilla de artistas a la cual es difícil de resistirse. Si te gusta escuchar música en vivo en un buen lugar al aire libre, no podés dejar de sacar tu entrada para alguno de los shows de este festival que reúne músicos de Uruguay, Argentina y Estados Unidos. Para este finde recomendamos el viernes 20 de enero, a las 22.30 hs el show de Catriel y Paco Amoroso, un dúo de trap experimental, hip hop y electrónica de Buenos Aires que está revolucionando la escena de la música urbana moderna. El sábado 21, el escenario es de La Delio Valdez, también a las 22.30 hs. Esta banda te hará saltar de la silla con el mejor swing tropical de la historia. Imperdible.

Entradas en medioymedio.com.

Av. del Parador Viejo y Brisas del Mar

Punta Ballena.

Ig: medioymedio

DJ Jorgito y Damo Santosha 33 Bar Local

“33 · Bar Local” en Manantiales lanzó una grilla imperdible para este verano, con shows de música en vivo y Dj Sets de la mejor música electrónica. Si todavía no pasaste por este spot, “33 · Bar Local” es un lugar que vale la pena conocer, un bar oculto en un sótano con una ambientación de película y coctelería de autor. Este viernes 20 de enero toca Dj Jorgito y el sábado Dj Damo Santosha. Las puertas del bar se abren a las 23 hs. Si estás buscando un lugar con onda y buena música, este es tu lugar.

Ruta 10 esq. Punta del Este

Manantiales.

T: 093 364-418.

IG: 33_local

Pioneras Festival en Pionero Santa Mónica

Si algo tiene Pionero es rock. Un gran galpón de chapa, fotos de íconos de la historia de la música, el rugido del mar de fongo, guitarras eléctricas que sacan chispas y un spot que muchos dirían que es el lejano oeste, pero no, es Santa Mónica y tiene su club cultural. Lugar para no perderse o justamente para perderse en las olas caóticas del rock ‘n roll. Para este sábado 21 de enero a las 20.30 hs recomendamos el “Pioneras Festival”, un encuentro de rockeras que prenderan fuego el escenario: Paula Go, Agustina Giovio, Chiara Scanzerra, Jose Damiani y Vitu Revello . ¿Te lo vas a perder?

Ruta 10 km 177.5

Santa Mónica.

IG: pionerouy

Hombre Avispa y Tablao Flamenco en La Curandería

Este finde la grilla de La Curandería, en Maldonado, está imperdible. Recomendamos el viernes 16 de diciembre a las 21hs el show de Gaucho Indie, una banda local preciosa. El viernes 20 de enero el show del Hombre Avispa, que arranca las 21 hs y el sábado 21, también a las 21 hs, la noche flamenca de la mano de Gonzalo Franco, Gerardo Martínez, Tatiana Ruiz, Isabel Rojo y Carolina Díaz. El cubierto artístico es de 350$. Si todavía no conocés este lugar soñado, atendido por sus tres dueños, Lucía, Josefina y Agustín, este fin de semana puede ser tu oportunidad. Comida fresca, casera con opción vegetariana y gluten free. Imperdibles: las quesadillas de tapioca con vegetales asados y las empanaditas de bondiola braseada. Amplio patio con deck de madera, huerta y fogón.

Román Guerra 638.

T: 42 263121.

IG: lacuranderia.uy

Música en vivo en Pueblo Narakan

Este fin de semana Pueblo Narakan tiene fechas exquisitas para deleitarse los oídos. El viernes 20 de enero, en la cervecería, a las 22hs, toca el gran Luciano Supervielle, músico, compositor, productor y DJ uruguayo-francés. Show Imperdible. Por otro lado, como todos los domingos hay feria dominguera de 18 a 23 hs y las JAM JAZZ en la cervecería, desde las 23hs, de la mano del dream team del jazz local: Eddy Porchile (saxo), Manu Ojeda (guitarra), Germán Lamonega (Contrabajo) y Damián Taveira (batería).

Juan Díaz de Solís 676

Punta del Este.

Reservas al Ig @pueblonarakan o al 099285259.

Groove, candombe y mañanas de arte en Olaf Parador

Un clásico del verano: ir a ver uno de los mejores atardeceres de Punta del Este al parador de Punta Ballena, el mágico Olaf. Y como si la postal del mar y la playa fuera poco, este parador cultural también ofrece jazz en vivo todos los días a partir de las 18.30 hs. La curaduría musical está a cargo del genial Manu Ojeda, quién se da el gusto de tocar con distintos proyectos de jazz, jazz-candombe y más, así como invitar a músicos de la hostia que vuelven las tardes recuerdos imborrables. Además, sumaron dos propuestas nocturnas: “Jueves de Groove” y “Viernes de Candombe”. Durante todo enero, a partir de las 21.30 hs. En cuanto a la propuesta gastronómica, son características las pescas y los frutos de mar, y los entrepanes: sándwich con papitas y alioli (¡súper abundantes!) y por supuesto, los tragos. Y la novedad son las mañanas de los miércoles, a las 10 hs, con encuentros con artistas y actividades interactivas. Se informan por Instagram del parador: ¡atenti! Este ciclo de tertulias exquisitas es creado por la querida y sabia Juana Guaraglia, artista plástica y referente de la movida cultural de Maldonado.

Calle de la Luna

Punta Ballena.

T: 095 612 758

IG: olafparador

Agenda Milonguera de verano

Si algo tiene Punta del Este y Maldonado es comunidad milonguera. (¡Y las milongas de acá enamoran a los nuevos visitantes!) Como en cualquier ciudad cosmopolita, en Maldonado es posible encontrar una clase, una práctica y una milonga todos los días. No hace falta saber bailar, sino querer jugar, compartir, dejarse llevar por la música. Tanto si vivís en Punta del Este o estás de paso y te querés asomar al universo del 2×4, acá te dejamos algunas opciones:

Este viernes 20 estará la “Milonga La Luna” en La Plaza de los artesanos de Punta del Este, de 21hs hasta las 00hs. El dj es Diego Piriz y la modalidad es a la gorra consciente. Gorlero y Calle 25, Península de Punta del Este.

Este sábado 21 de enero hay tango para todos los gustos. En el Mercadillo de Sauce de Portezuelo hay práctica de tango a las 20hs al aire libre facilitada por Rodrigo Fonti y a las 21hs show de Agustina Leoni, que trae desde buenos aires sus canciones porteñas y su himnótico carisma a lo Tita Merello. C.Juan Díaz de Solís 1069, Sauce de Portezuelo. Ig: mercadillodesauce

La otra opción es la clásica milonga de los sábados en Maldonado, “La Percanta”, con una super clase a las 20:30 con profesores de lujo –Évelyn Rivera, Rodrigo Fonti y Majo Martirena, y milonga a partir de las 21:30 con el DJ. Diego Piriz. Y show en vivo de Leonella y Matías, de Argentina. Organiza Jéssica “La Percanta” Ramos. La modalidad es a la gorra consciente (precio sugerido 300 uy) y lluvia de bebidas. Dirección y más info: 091793330. IG: la.percanta

Y para cerrar el finde milongueando, este domingo 22 –y todos los domingo de enero– se está la Milonga “A Oscuras” facilitada por Siente El Tango (Mauricio Gambetta y Eglis Prado) desde las 21 hs, en el Criterio Coffe Bar, en La Plaza de los Artesanos. Info: 094012697 IG: sienteeltango / criteriocoffebar Gorlero y Calle 25, Península de Punta del Este.

Para seguir la agenda milonguera semanal recomendamos seguir la cuenta de Instagram @tangoenmaldonado y @sienteeltangorevista.

Presentación de “Fragmentos de Misterio” en Walden Naturae (¡para agendar!)

Este lunes 23 de enero Walden Naturae presenta su segunda exposición de la Temporada 2023: “Fragmentos de Misterio” de Carmelo Arden Quin. Con texto curatorial de María Cristina Rossi la muestra se exhibirá entre el 23 de enero y el 9 de febrero de 2023. Dice Rossi: “Fragmentos de misterio es una exposición de obras de la serie Aléatoires realizadas por Carmelo Arden Quin desde comienzos de los años 70. Fueron pintadas con aerosoles y esténcil, con una técnica de pulverización que permite graduar la aplicación de la pintura hasta saturar la superficie en los planos de color uniforme, o apenas rociar para lograr transparencias o fundidos entre los pigmentos. Las formas aleatorias resultantes, sus matices escondidos, sus luces y sombras condensan el acto creativo en el que artista establece un diálogo con la materia situado entre el rigor y la experiencia lúdica; ese momento de juego en el que –tal como pensaba Arden Quin– la creación logra captar fragmentos de misterio”.

Walden Naturae, Los Cerrillos c/Pasaje El Faro.

Pueblo Garzón.

T:091 221 977.

https:///.http://waldennaturae.com

IG: @waldennaturae

M: info@waldennaturae.com

Presentación del Horóscopo Chino 2023 de Ludovica (¡para agendar!)

Este martes 24 de enero a las 19 hs se presenta el tan esperado Horóscopo Chino 2023 de Ludovica, en el Octógono de Agó, Calle El Criticón, Esq. Mies Rojas, Punta Ballena, Maldonado.