Verónica Vázquez y Martín Pelenur exponen durante todo el mes de julio en el MACA

El Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry presenta en sus salas principales a dos artistas uruguayos: Verónica Vázquez y Martín Pelenur. Ambos artistas, con amplia trayectoria tanto en Uruguay como en el extranjero, presentan dos exposiciones inéditas, especialmente creadas para el MACA que podrán visitarse durante todo el mes de julio.

A lo largo de estos 15 años la Fundación Pablo Atchugarry y, ahora, el MACA han prestado especial atención al arte nacional, tanto histórico como contemporáneo. La programación ha buscado una alternancia entre artistas nacionales e internacionales, incentivando el acercamiento de todos los públicos a los lenguajes de las artes plásticas y propiciando espacios de reflexión e intercambio sobre las prácticas artísticas locales y universales. Así las cosas, el MACA anunció estos dos grandes proyectos expositivos que podrán ser visitados todos los días de 11 a 17 horas, a excepción de los martes que el museo permanece cerrado.

VERÓNICA VÁZQUEZ: “CONSTRUCCIÓN DE UN LENGUAJE”

Verónica Vázquez (Treinta y Tres, Uruguay, 1970) es una artista plástica que ha incursionado en la formación y el trabajo sobre numerosas disciplinas: pintura, escultura, dibujo, grabado, cerámica y tapiz. Ha realizado exposiciones individuales y colectivas en Uruguay, España, Estados Unidos, Inglaterra, Emiratos Árabes, China, Brasil y la más reciente en Italia, en 2021. La obra de Vázquez a través del tiempo refleja diversos intereses artísticos que convergen en su trabajo actual, de manera integrada y madura. Elige materiales como cartón, metales, alambre, hilos, papel, hierro. Vázquez crea formas geométricas a veces entretejidas. Trata a sus esculturas de manera igualitaria, dándole relevancia al espacio negativo que puede ser apreciado junto con sus esculturas. Sus obras se encuentran en colecciones privadas en Argentina, Brasil, Canadá, Italia y Estados Unidos, así como en colecciones públicas como

Buckhorn Sculpture Park (EEUU) y la Fundación Pablo Atchugarry (Uruguay).

“La muestra recorre todas sus exploraciones, uso de materiales industriales y textiles, series que han articulado su trayectoria y nuevas búsquedas. Están representadas sus temáticas recurrentes, la huella del tiempo, la voluntad de permanencia, la relación entre la materia y el espacio”, dice sobre la exposición, el director Artístico del MACA, Leonardo Noguez.

“Con la convicción de que también existe un futuro para los materiales de descarte, Vázquez manipula el material para provocar en el espectador una experiencia física, al mismo tiempo que activa una reflexión entre el objeto, su historia y su forma. Sus narrativas formales buscan el desarrollo de estrategias focalizadas en sacar la piel de lo aparente. Sin brillos, sin intenciones efectistas, con el lento y natural paso de los días, con el trabajo que transforma objetos simples en un fascinante paisaje de gestos suavemente ondulados, Vázquez elabora un definido lenguaje que mezcla formas abstractas con objetos comunes. Sus esculturas producen una atmósfera capaz de romper fronteras regulares y reconocibles y transformar elementos cotidianos en gestos de elegante singularidad” dice la curadora de la exposición, Laura Bardier.

MARTÍN PELENUR: “LÍNEA MERÍN”

Texto del curador, Martín Craciun:

Martín Pelenur ha desarrollado un particular interés por los mapas, la cartografía y la geometría. Aficionado coleccionista, ha encontrado en los mapas material para pensar su práctica y hacer lo que lo define como artista: pintar es su forma de abrazar el mundo, de pensarlo y representarlo.

Desde hace más de una década Martín Pelenur ha desarrollado experiencias en el territorio para, desde ahí, continuar trabajando en una obra pictórica que, sin proponerse la representación de una experiencia como fin último, ha logrado establecer un diálogo abierto con su actividad. Como un ejercicio sobre lo real, Pelenur ha caminado los ejes de una isla, ha recorrido los cuatro puntos cardinales del país, ha andado el perímetro de un barrio y ha transitado a pie la línea divisoria entre Uruguay y Brasil, una frontera seca que divide en dos al territorio, una línea imaginaria cargada de múltiples significados entre los departamentos de Cerro Largo (Uruguay) y el estado de Rio Grande do Sul (Brasil): una línea recta de casi cuarenta kilómetros que resulta significativa por ser la recta de mayor longitud en el perímetro de Uruguay, ya que las restantes fronteras están determinadas y definidas por accidentes geográficos.

Para su proyecto Línea Merín (2022), Pelenur comenzó por identificar en la cartografía la línea divisoria entre Uruguay y Brasil en la laguna Merín, visitar el sitio y programar su acción junto con un pequeño equipo de producción: un realizador audiovisual y un pescador que lo llevaría en su embarcación a hacer la travesía. Pelenur navegó durante horas los kilómetros que recorre la línea en la laguna. Esta acción es significativa por su potencia simbólica; representa un hito dentro de la construcción de un repertorio de acciones llamadas Extractor Uruguay y es especial por ser la segunda instancia de un proyecto que busca, desde el territorio, pensar los cuatro elementos fundamentales de la naturaleza según las doctrinas antiguas: tierra, agua,

aire y fuego. Así, la secuencia que comenzó en 2018 con el proyecto Línea Aceguá (tierra) encuentra su segunda etapa en Línea Merín (agua) en 2022.

Esta exposición en el MACA reúne un conjunto de obras en diferentes formatos, video, instalación y pintura. Para Pelenur todo lo que existe, incluso aquello que es desconocido, está conectado en una red. La idea de un universo interconectado ha sido el objeto de estudio de científicos y filósofos, y Pelenur la suscribe. Esta conexión, no siempre visible, refiere a una estructura que se encuentra debajo, una suerte de trama que produce una imagen (esta sería su parte visible en el mundo en que vivimos).