Una filmación en poder de la fiscalía de Maldonado que muestra a dos menores de edad bailando en ropa interior y portando armas puso en marcha una investigación de la Dirección de Lucha contra el Crimen Organizado. La información, que fue dada a conocer por la emisora FM Gente, señaló que este fin de semana se realizaron dos allanamientos en Montevideo por orden de la Fiscalía de Maldonado, tras esta denuncia de trata y explotación sexual infantil.

En los teléfonos de una víctima de 24 años, la Policía encontró imágenes de por lo menos dos menores de edad bailando en una barbacoa en ropa interior y portando varias armas, algunas de ellas de grueso calibre. Un segundo individuo sospechoso de participar en los bailes con las adolescentes se presentó en estas horas en la Fiscalía de Maldonado.

Armas

Dos personas que participaron en la audiencia de control de detención realizada en un juzgado estaban detenidas y se definía en las últimas horas su formalización o no.

Según las fuentes del citado medio, las víctimas menores de edad ya fueron ubicadas y técnicos de organismos estatales están trabajando con ellas.

En uno de los allanamientos efectuados en una vivienda de la capital del país, el personal policial detuvo a un hombre que dijo ser coleccionista de armas, indagándose si su permiso está en regla pero le fueron incautadas las mismas. Se trata de un fusil calibre 223, una carabina y un rifle calibre 22, un fusil, una escopeta calibre 12 y una carabina calibre 22. Según una fuente de la investigación, las armas no estaban acondicionadas como las debe tener un coleccionista, ya que poseían todos sus cargadores portando balas estando prontas para disparar.

También fueron decomisados los celulares de los dos detenidos para que los investigadores determine si hay más personas involucradas o no con las adolescentes presuntamente explotadas sexualmente.

Fuente: FM Gente