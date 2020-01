En el marco de una nueva edición del encuentro de empresas tecnológicas, Punta Tech Meet Up, se presentó frente a más de 1.500 personas que se reunieron en el Centro de Convenciones, Stephen Attenbourogh, el director comercial de Virgin Galactic, la primera empresa en vender viajes turísticos al espacio exterior.

Al inicio de su presentación, el director, que llegó desde Londres para la conferencia, dijo que cuando su jefe, Richard Branson, le planteó venir a Uruguay a hablar sobre la empresa no pensó que pasaría “los días más divertidos de la vida”, y agregó que si tuviera que volver nuevamente, “definitivamente diría que sí”.

Attenborough cerró el evento presentando el proyecto, los vehículos y los vuelos espaciales que Virgin Galactic espera realizar a partir de 2020.

La empresa fue fundada por el inglés Sir Richard Branson en 2004, y en 2010 realizó su primer vuelo al espacio. Varios vuelos de prueba ya se han llevado a cabo con el vehículo especialmente diseñado para este tipo de viajes: dos aviones conectados por un ala, que sostienen en vuelo una nave que después de llegar a la altura necesaria es soltada para seguir sola su viaje fuera de la tierra.

En 2016, durante un vuelo de prueba la nave se estrelló en el desierto de Mojave, en California, y durante el accidente falleció uno de los pilotos de la empresa. Esa experiencia provocó retrasos en los planes de vuelo y puso en duda la continuidad del proyecto, pero eso finalmente no pasó.

Durante la conferencia el director proyectó imágenes de la empresa y de los vuelos que sorprendieron a los presentes, “somos la puerta a una nueva era espacial” dijo y agregó, “esta es una nueva era donde empresas privadas como Virgin Galactic llevarán sus vidas personales y sus negocios al espacio”. En las imágenes se pudo ver un avión, un despegue, un vuelo y una nave que se separa de su soporte principal antes de tener un rápido ascenso al cielo.

Attenborough explicó que en el segundo vuelo que la empresa realizó, por primera vez alguien acompañó a los pilotos, y dijo que “lo más emocionante es que esa persona fue una mujer”.

La empresa, que tiene su sede principal en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos, cuenta con un equipo de especialistas, astronautas, pilotos, científicos, maestros y estudiantes que trabajan constantemente en la investigación de desarrollo tecnológico. Attenborough destacó en la conferencia la capacidad de vuelo de las naves de Virgin Galactic, así como su seguridad y su diseño.

El principal mensaje del fundador de la empresa es: “somos la vanguardia de una nueva industria, determinada a ser pionera de una era que abrirá el espacio para todos y cambiará el mundo para bien”. Con el proyecto de esta empresa se piensa crear un nuevo mercado turístico, dirigido a un público que busque despegar sus experiencias.

Números altos

En octubre de 2019 Virgin Galactic se convirtió en la primera empresa de turismo espacial en cotizar en la Bolsa de Nueva York, después de fusionarse con la compañía Social Capital Hedesophia.

Cada vuelo de esta empresa costará 250.000 dólares y durará dos horas, de una experiencia que el conferencista definió como “transformadora”. Attenborough explicó para todos los presentes cómo se viviría un vuelo de este tipo, “es increíble cómo se pasa del todo a la nada, de un ruido ensordecedor y una gran vibración durante el ascenso a un silencio completo cuando se llega a destino. No hay ruido afuera de la ventana y tampoco dentro de la cabina” dijo y comentó que entre el público se encontraba un uruguayo que ya tenía planeado viajar con la empresa.

“Cada cinturón en la nave tiene un pequeño botón, que una vez que se llega al espacio podrán apretar y luego impulsándose simplemente con un dedo contra su asiento flotarán por la cabina” describió, “tendrán unos minutos de una increíble experiencia de libertad, es una sensación mágica” dijo y agregó que para él, la verdadera magia está en el momento en que se mira por la ventana y se ve desde fuera el planeta Tierra. “Estamos emocionados de ofrecerle eso no solo a los astronautas, sino a turistas, a artistas, a gente de negocios, a personas que tienen diferentes estilos de vida, porque creemos en el impacto de esa experiencia ” concluyó.