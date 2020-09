Adriana Graziuzo, actual directora de Asuntos Legales de la Intendencia, encabeza la lista 44 del Partido Nacional, y además es segunda suplente de Enrique Antía en todas las listas del sector Todos X Maldonado, que el próximo domingo buscarán la reelección del ex intendente. La jerarca comunal explicó algunos de los proyectos de campaña e hizo énfasis en que el turismo está en el centro de las propuestas. “Las intendencias no son para crear trabajo sino para fomentarlos a través de, nosotros especialmente, el turismo, por eso Antía proyecta crear lugares, recreaciones y centros turísticos que generen empleo de forma directa e indirecta” explicó. La creación de un estacionamiento con servicios para motorhomes, brindar capacitaciones laborales para trabajadores del sector turístico, crear un circuito de visitas guiadas en la Isla de Lobos, perfeccionar el acceso al Cerro Pan de Azúcar, mejorar la iluminación de la cruz, ampliar Pueblo Gaucho, recuperar las estaciones de tren de San Carlos, José Ignacio y Garzón con paseos en tren y continuar con el plan de Fachadas Patrimoniales de Aiguá, son algunas de las ideas que se espera poner en práctica en caso de llegar al gobierno nuevamente.

Reseñando los planes de trabajo para los próximos cinco años Graziuso informó que también piensan trabajar en la creación de circuitos turísticos rurales para fomentar el turismo durante todo el año. “Además del turismo queremos seguir fomentando la seguridad, porque los puntos de turismo son elegidos por la seguridad más allá de la belleza o las ventajas”, dijo Graziuzo y agregó que Antía proyecta seguir colocando cámaras de seguridad. “Vamos a trabajar en los espacios públicos con la iluminación, las veredas, porque queremos crear espacios de unidas social de los vecinos. En ese sentido vamos a fomentar las comisiones barriales” agregó.

Antía, además, tiene un gran proyecto en cuanto a la cultura de Maldonado y “la cultura propia que se ha creado en Maldonado en los últimos años con el aporte de gente del interior y extranjeros que en esa mezcla nos hace únicos. Queremos darle apoyo al artista. Queremos seguir con lo que estábamos haciendo, pero perfeccionándolo, porque evidentemente cinco años no te dan”.

Asuntos legales

Graziuzo explicó que la Dirección de Asuntos Legales de la Intendencia apunta a resolver problemas jurídicos “y se encarga de llevar a cabo todas las ideas del intendente desde el punto de vista jurídico”. Agregó además que Antía tiene en sus planes continuar con el realojo de los asentamientos. “Es muy importante darle una seguridad legal a esa gente que se está realojando, no solo en la vivienda sino también en que puedan tener sus títulos y su forma jurídica, y que no los engañen. Eso es muy importante porque hemos visto en gobiernos anteriores que a la gente se la tenía en un mar de inseguridad en el sentido de que se le decía ‘no te puedo hacer la titulación por esto o lo otro’ y una vez que asumió Antia en 2015 se empezaron a hacer todos títulos de propiedad de diversos realojos o construcciones de vivienda que no se entendía por qué, en los últimos tiempos no se los habían hecho. Esa era una forma de tener presa a la población de cierto gobierno que decía ‘si yo no te lo hago nadie te lo va a poder hacer, eso repercute a lo largo de los años y es muy peligroso. Hace mal a la gente porque es una forma de tenerlos siempre en vilo y en inseguridad familiar, económica y social, porque siempre se creen dependientes de una intendencia”, opinó Graziuzo.

La integrante de la Lista 44 dijo que esta era una agrupación “muy heterogénea” y habló de las próximas elecciones del domingo. “Somos una lista de diferentes profesiones, trabajos, grupos sociales y nos distingue una militancia puerta a puerta, barrial, estar cercanos a la gente. Tal vez no nos ven en muchas propagandas o muchos carteles porque nosotros tenemos otra forma de militar, que es la cercanía y el mano a mano con el que nos conoce y nos identifica” agregó.

-¿Qué expectativas tiene para el domingo?

-Para el domingo, que gana Antia, que la lista 44 va a tener una fuerte presencia, una presencia importante en votos y así concretar muchos sueños de trabajo y prosperidad que nuestros militantes están llevando como mensaje a la gente.

-¿Cómo vio esta campaña?

-Con los cuidados necesarios hemos hecho barriadas, hemos hecho todos los barrios de Maldonado. No se han hecho tantos plenarios como se hacía antes, sino que se salió más y se hizo divulgación a través del boca a boca. Antía personalmente ha asistido a todas las barriadas que ha podido y eso revela una cercanía a la gente muy importante, es su estilo estar en las barriadas, a diferencia que otros que hacen otro tipo de publicidad. En ese sentido vemos que se siguió con el estilo de Antía obviamente con más cuidados.