Vuelve el Salón Internacional del Vino de Enjoy con más de 600 propuestas

Presentando las cepas más distinguidas de los cinco continentes, Enjoy Punta del Este realizará la 19ª edición del Salón Internacional del Vino, que tendrá lugar el viernes 28 y sábado 29 de enero en el resort y casino de la parada 3.

Más de 600 variedades de vinos blancos, tintos, rosados y espumantes de 140 bodegas internacionales estarán a disposición para que los asistentes disfruten de la cata en un ambiente acogedor y especialmente decorado para este particular evento, que cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi).

Ambos días, quienes asistan serán recibidos desde las 21:00 horas en el foyer del salón Punta del Este para comenzar un recorrido que los llevará a experimentar vinos provenientes de Argentina, Chile, Estados Unidos, España, Francia, Italia, Portugal, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y, por supuesto, productos nacionales.

La 19ª edición del Salón del Vino, que será hasta la una de la madrugada, se desarrollará en diferentes salones de Enjoy Punta del Este para evitar aglomeraciones, una de las tantas medidas que se aplican en el resort ante la situación sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19.

Los espacios combinarán iluminación y música para generar un ambiente único. En los stands, enólogos y sommeliers responderán a las consultas del público, y destacados chefs diseñarán una propuesta gastronómica especial para maridar con los distintos vinos, ofreciendo opciones frías, calientes y postres como complemento a las tradicionales mesas de fiambres y quesos.

VIP

El salón Río de Janeiro será escenario del sector VIP, donde las bodegas presentarán las líneas Premium de sus productos y los asistentes serán agasajados por Black River con caviar y esturión ahumado, entre las opciones de una selecta gastronomía.

Las entradas para esta nueva edición del Salón del Vino de Enjoy ya están a la venta, con un precio de US$ 65 para el acceso al salón general y de US$ 95 para el sector VIP hasta el jueves 20 de enero. Desde el viernes 21 de enero, el costo será de US$ 80 general y US$ 110 VIP. Banco Itaú ofrece un 25% de descuento con todas sus tarjetas.

Los ingresos están disponibles a través de la plataforma Red Ticket (https://redtickets.uy/ ) y en las boleterías de Enjoy, de 12:00 a 20:00 horas, entendiéndose el horario hasta la una de la madrugada los días del evento.