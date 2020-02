La anunciada construcción de una pista de karting en la zona de El Jagüel ya comenzó a generar polémicas. Según trascendió, el proyecto que impulsó el exintendente Antía se ubicaría sobre la calle Isabel de Castilla, en los alrededores del Centro de Convenciones, pero años atrás, los vecinos ya protestaban por una pista de picadas de motos que estaba cerca y no dejaba descansar a nadie en los alrededores. La historia se repite con otros vehículos motorizados.

Raúl Martínez, vecino de la zona se comunicó con FM Gente para dar cuenta de las reacciones que se generaron en los aledaños al lugar. “Los vecinos no entendemos nada de lo que se pretende con esta pista de karting”, indicó. “En ningún ordenamiento territorial está permitido poner un autódromo, una pista de karting, de motocross o lo que sea dentro de una ciudad. Eso, generalmente, se hace fuera de la ciudad. Y mucho menos en un lugar residencial”. Además, agregó que en la zona hay un museo y varios complejos deportivos, además del Centro de Convenciones.

“El ruido que genera eso es bestial. Ya existen experiencias en otros departamentos, como en San José… A diez cuadras no se puede estar. En el hotel de la zona no se puede ni desayunar. Y ya hubo una experiencia de una pista de motos no autorizada en ese lugar. Hubo miles de denuncias hasta que se cerró. Y parece que no se aprendió nada, porque ahora es la propia Intendencia la que decide esa pista. Se pretende destruir toda la inversión que se realizó en El Jagüel”, destacó. Además, dijo que prácticamente no hay karting en Maldonado. “Va a ser para gente de San José y Montevideo, con impuestos de la gente de Maldonado”, agregó.

Los vecinos están haciendo consultas con abogados, porque aparentemente está prohibido en la normativa departamental la construcción de este tipo de emprendimientos en la zona residencial. “Ya se está haciendo el movimiento de tierra. Están trabajando”, advirtió.

Ruidos “controlados”

Por su parte, Miguel Villar, directivo del Karting Club de Maldonado, dijo a la emisora emisora que los ruidos estarán muy controlados y negó que hubiera problemas en un hotel de San José por la proximidad a la pista. “Hemos estado allí y uno ni se entera”, aseguró.

“Hay un uruguayismo: nos oponemos a todo… Esto es otro atractivo turístico. Argentina es la cuna del karting. Si ofrecemos un kartódromo, se puede atraer turistas que están en estas actividades. Pero hay personas que parece que prefieren tener un campo lleno de pasto y oponerse a cualquier proyecto que haya”, señaló.

Estimó que en Maldonado hay 25 o 30 pilotos de karting que no tienen donde practicar. “Y cuando tengamos la pista va a haber un desarrollo, con escuela de pilotos, para niños”, sostuvo.

“Yo creo que la localización elegida es la adecuada, por el entorno que tiene. Y tampoco hay competencias de kart todos los fines de semana. Es cuestión de coordinar. Cuando haya un evento en la zona, se pueden dejar de hacer las carreras”, añadió. Villar acotó que hace mucho tiempo que se vienen realizando contactos con las autoridades para concretar el proyecto.