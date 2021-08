Finalizó este domingo en Polonia la del Campeonato Mundial de Rally Raid de FIA donde la tripulación uruguaya Rodrigo Zeballos-Sergio Lafuente con el Can-Am Maverick y el equipo South Racing terminó en el undécimo lugar dentro de su categoría, la UTV T4. Si la del viernes y la del sábado habían sido complicadas, la etapa final de la Baja Polonia que brinda puntaje para el Campeonato Mundial de Rally Raid de FIA fue aún peor debido a la intensa lluvia, el barro que “fue impresionante a lo largo de las cuatro pruebas finales, que entraba adentro del auto, el vidrio que se empañaba y algún competidor que los retrasó en el momento de pasar”. “Hoy llovió todo el día en forma torrencial, muchísimo barro, literalmente puede decirse que tragué barro como nunca me había pasado en toda mi actividad. En el primer tramo se nos empañó el vidrio, el agua con barro que se depositaba en el parabrisa y no nos dejaba ver nada. Por este motivo tuvimos que parar varias veces para limpiarlo, perdiendo mucho tiempo. En el segundo tramo lo hicimos bien, a un buen ritmo. En el siguiente, que fue la repetición del primero, perdí tiempo con uno que alcancé y que no me dejaba pasar por ningún lado, ahí perdí unos 15 a 20 segundos, igual establecimos un buen tiempo. En el cuarto y último de la carrera me salí de la huella y quedé colgado de un montón de arena, donde tras varios intentos pude zafar lo que me hizo perder bastante tiempo”.

Aprendizaje

De todos modos, el piloto fernandino dijo estar contento ya que, al tratarse de una actividad “totalmente desconocida” aprendió muchísimo en todo tipo de piso. La velocidad está, el ritmo está, además físicamente me encontré muy bien ya que aguanté los largos tramos que fueron muy exigente sin ninguna clase de problema. Me ha servido de mucha experiencia. He terminado 11 en la categoría. No fue lo que pensábamos, pero los problemas administrativos-penalizaciones nos tiró bastante hacia atrás, sino pensamos que podríamos haber estado terceros o cuartos sin problemas, teniendo en cuenta que nuestro ritmo estuvo igual que los de adelante”. Seguramente habrá alguna revancha para que este aprendizaje no quede en eso y poder demostrar ahora conociendo esta modalidad tan difícil por sus enormes exigencias en cuanto al terreno como a lo físico, de que se puede estar adelante. El primer paso está dado y condiciones existen.

Ahora Rodrigo Zeballos piensa en el Rally de tierra Ciudad de Granada que se disputará la séptima edición, y tendrá lugar los días 3 y 4 de setiembre, donde competirá con un Skoda Fabia R5 Evo2 del equipo Calm Competición, junto con el copiloto español Pere Requena.