ZOCO Cultura y Arte Contemporáneo recibe la muestra “El Patio de Atrás”, de Ernesto Vila

ZOCO Cultura y Arte Contemporáneo comienza el ciclo de actividades fuera de temporada con el objetivo de continuar difundiendo lo mejor de la producción artística contemporánea del Uruguay durante todo el año. Para fines de marzo recibe la muestra El Patio de Atrás de Ernesto Vila. El Patio de Atrás es un trabajo visual realizado por Pincho Casanova en base a las casi mil fotos que Vila sacó con su celular en el encierro obligado durante la primera manifestación de la Pandemia o durante la “peste” como la llama el propio Vila.

Sobre la muestra:

Durante la reclusión obligada del artista en su casa, alejado del taller al que concurría cotidianamente en horario estricto de 8 horas, éste utiliza la cámara fotográfica de su celular para tomar imágenes de su entorno. Es una segunda reclusión obligada: la anterior fue el período que pasó en el Penal de Libertad en los años 1972 al 1978; no es casual que de su intimidad en este segundo presidio, sea el patio el lugar donde las imágenes son percibidas y provocan el movimiento hacia su realización. Su casa no es el taller. El patio del fondo no es el patio del penal. Su celular no es una cámara fotográfica. Aún así, las imágenes parecen “pintadas” por Vila, construidas y montadas hasta el detalle infinitesimal. Un lugar reducido, un cielo enrejado. Un humilde hilo con humildes palillos de colores, como pájaros, una pared universal, un balde con agua que es su espejo y su telescopio estelar.

En la soledad del confinamiento y en estas fotografías del patio de su casa, Ernesto Vila manifiesta a través de un nuevo medio y más nuevo para él con sus 85 años, una forma de mirar que no es otra que la continuidad y fidelidad con su obra. Quien mira estas fotos y conoce su obra no dudará que le pertenecen. Una tarde de junio de 2020 Vila acepta exponerlas.

Sobre el artista:

Ernesto Vila nació en Montevideo en 1936. A los veintitrés años ingresó como alumno al Taller de Torres García, sus maestros fueron José Gurvich y Guillermo Fernández. Integró el Taller Montevideo con Gorki Bollar, Armando Bergallo, Clara Scremini y Héctor Vilche en Europa en los años sesenta. Realizaron murales cinéticos, instalaciones y muestras en Holanda, España, Inglaterra, Francia, Italia y Estados Unidos. Entre 1972 y 1978 Vila permaneció como preso político en el Penal de Libertad. Una vez libre, se instaló en París en 1980 hasta 1986.

A partir de 1991 realizó trabajos como curador del Museo Torres García, el Centro Cultural de Maldonado y el Museo Sívori de Buenos Aires. En 1997 obtuvo la Beca Guggenheim.

En 1970 participó en la VI Bienal de Jóvenes de París, en la 35 Bienal de Venecia (Taller Montevideo) y en el Festival de Ravinia en Chicago. Formó parte de los envíos uruguayos a la Bienal de Cuenca, Ecuador (1989), la VI Bienal de La Habana (1997), y la 4ta. Bienal del Mercosur (2003). En 2003 recibió el Premio Figari del Banco Central de Uruguay. En 2007 representó a Uruguay en la Bienal de Venecia. Su obra integra la Colección del Museo Nacional Artes Visuales (mnav).

Sobre Pincho Casanova:

Desde 1982 desarrolla proyectos de arte y comunicación audiovisual, radio, cine y televisión y editorial. Su trabajo formó parte de muestras de video – arte y grabado en varios países de la región y el mundo. En 1994 crea “El Monitor Plástico”, plataforma de difusión y archivo online formado por más de 500 entrevistas a artistas uruguayos y extranjeros. Director junto a Macarena Montañez de pozodeagua productora de contenidos culturales.

Proyecto premiado por los FFCC – MEC 2020

Exposición 2021-2022

Museo Gurvich- Montevideo

ZOCO Punta del Este, Maldonado

Museo Pareja, Canelones



El Patio de Atrás

Ernesto Vila por Pincho Casanova

Inauguración: 18 de Marzo | 19:00

Zoco Punta del Este

Calle 10 (2 de Febrero) y Calle 9 (La Salina)

Contaremos con la presencia del artista.