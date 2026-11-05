1823: el futuro Pío IX frente a Maldonado

Antes de ser Pío IX, el canónigo Giovanni Maria Mastai Ferretti capeó el pampero frente a nuestras costas y retrató en su diario la Montevideo recién pasada a manos del Brasil.

El futuro Papa “Pio Nono” inclusó pidió a su jefe radicarse en Montevideo para ejercer el sacerdocio. Su jefe no lo autorizó. Con el tiempo accedió al sillón de San Pedro. Cosas de la vida. A las ocho y media de la mañana del 27 de diciembre de 1823, un marinero del bergantín sardo Eloísa gritó “tierra”. Habían salido de Génova 83 días antes. Hacia las siete de la tarde ya tenían delante la isla de Lobos, con sus lobos marinos. Un canónigo romano de 31 años anotó que el agua tenía un verde sucio y que el puerto de Maldonado quedaba a unas doce millas de la isla. Se llamaba Giovanni Maria Mastai Ferretti y en 1846 sería elegido papa: Pío IX, el “Pío Nono” de la memoria popular.

Su diario, la Breve relación del viaje a Chile, lo tradujo del manuscrito vaticano el mercedario Carlos Oviedo Cavada; salió en 1961 en la revista Historia, de la Universidad Católica de Chile.

No había sido fácil llegar.

En vísperas de Navidad, un pampero zarandeó la nave durante días; Mastai lo anotó como “la tempestad más fuerte desde la salida del puerto de Génova”. José Sallusti, secretario de la misión, cuenta en su Storia delle missioni apostoliche dello Stato del Chile (Roma, 1827) que la noche del 27 la pasaron frente a Maldonado, sin poder avanzar. Creyó ver tres islas: la de Maldonado (hoy isla Gorriti), la del Pan de Azúcar y la de las Ánimas. Acertó a medias: las dos últimas son cerros de tierra firme. Dos días después, junto a la isla de Flores, los sorprendió otro pampero —así lo llama Sallusti—. Hubo que cortar los cables de las anclas y el viento los devolvió mar afuera.

La misión

Muzi Mastai había nacido en Senigallia, en los Estados Pontificios, el 13 de mayo de 1792, y era sacerdote desde 1819. Dirigía en Roma el hospicio de huérfanos Tata Giovanni cuando se sumó como secretario a la primera misión pontificia enviada a Sudamérica. La había pedido el gobierno de Chile, que mandó a Roma a José Ignacio Cienfuegos, y la encabezaba Giovanni Muzi, arzobispo de Filipos y vicario apostólico. Salieron de Roma el 3 de julio de 1823. En Génova, mientras esperaban barco, murió Pío VII; lo sucedió León XII, el cardenal Della Genga, que había propuesto a Mastai para el viaje. Zarparon el 5 de octubre. En Palma de Mallorca, las autoridades españolas los encerraron unos días en el lazareto: España no reconocía a Chile.

Una escala en la Montevideo brasileña

El Eloísa entró en la bahía de Montevideo a las nueve de la mañana del 1 de enero de 1824. La ciudad, capital de la Provincia Cisplatina, acababa de pasar de manos portuguesas a las del emperador del Brasil, anotó Mastai, y 6.000 soldados imperiales acampaban fuera de los muros. El comandante del puerto quería que Muzi bajara a confirmar, y el clero subió a bordo a contarle sus apuros: Montevideo dependía de la diócesis de Buenos Aires, sin obispo desde 1812, y el párroco y vicario dudaba de que fuera legítimo un cargo que le habían dado laicos. Mastai, por lo que se desprende del diario, se quedó en el barco. Lo que anotó de la ciudad —el lujo de las mujeres, por ejemplo— se lo contaron los que bajaron. A las siete de la tarde siguieron viaje a Buenos Aires con un práctico a bordo.

Diez semanas en casa de Larrañaga

Ocho meses de desencuentros con el gobierno chileno bastaron. La misión zarpó de Valparaíso el 30 de octubre de 1824, dobló el cabo de Hornos y el 4 de diciembre, a las nueve de la mañana, estaba otra vez en Montevideo. Se quedaría hasta el 18 de febrero de 1825. Los recibió en su casa el cura y vicario Dámaso Antonio Larrañaga, naturalista e impulsor de la Biblioteca Pública inaugurada en 1816. Mastai anotó que era partidario de la independencia. Al otro día llegó de visita el gobernador, general Carlos Federico Lecor, barón de la Laguna. Una tradición que recogió el jesuita Guillermo Furlong Cardiff en La misión Muzi en Montevideo (1824-1825) (1937) ubica, en cambio, al canónigo en la casa de Manuel Ximénez, frente a las Bóvedas. Mastai describió una ciudad de unos 8.000 habitantes sobre una pequeña península, con una gran bahía y el Cordón como mirador, a una milla de las murallas. Calculó que la provincia, con 50.000 almas, podía albergar cinco millones. Los pescados le parecieron insípidos y se quejó de las hormigas y los mosquitos. Le costó creer —preguntó a todos— que en octubre hubiera caído granizo de hasta tres libras. La ciudad no veía un obispo desde hacía casi veinte años: Muzi, con Mastai a su lado, confirmó a más de once mil personas. El 8 de diciembre celebró de pontifical la fiesta de la Purísima Concepción, patrona de la Iglesia Matriz. El Cabildo le pidió que consagrara un obispo para la provincia —pensaban en Larrañaga—, pero no tenía facultades. Mastai escribió que Montevideo merecía ser diócesis. Y confesó en el diario un deseo: quedarse a misionar en la campaña. Muzi no se lo permitió.

Del Plata a la silla de Pedro

Se fueron el 18 de febrero, a las tres de la tarde. En el puerto los despidió una multitud que lloraba, y con ella cuatro jóvenes de Buenos Aires a quienes Muzi acababa de ordenar sacerdotes. Mastai no olvidó la ciudad. El 5 de mayo, desde Gibraltar, le escribió al cardenal secretario de Estado, Julio María della Somaglia: “La iglesia matriz es la mejor que he visto en la América”.

Fue elegido papa el 16 de junio de 1846 y gobernó como Pío IX hasta el 7 de febrero de 1878, en el pontificado más largo después del de San Pedro.

En 1854 proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción —la advocación de la Matriz montevideana— y convocó el Concilio Vaticano I. Fue beatificado en 2000. Montevideo tampoco lo olvidó. En 1847, según la prensa romana, Salvador Ximénez lloró al reencontrar en el pontífice al canónigo afable que había conocido de niño en la casa paterna.

León XIV llega al Uruguay más de dos siglos después, como el segundo pontífice en ejercicio que lo visita, tras Juan Pablo II. El primer papa que vio estas costas lo hizo desde la cubierta de un bergantín, frente a Maldonado.