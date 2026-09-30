190 empadronamientos de 0 km en una semana

El Departamento de Movilidad de la Intendencia de Maldonado realizó más de 1.624 trámites entre el 23 y el 29 de setiembre. Los datos corresponden al total de gestiones efectuadas por la Dirección de Registro de Vehículos y la Dirección de Licencias de Conducir.
Se otorgaron 190 libretas por primera vez, 527 renovaciones y 29 duplicados. Además, se llevaron a cabo 116 pruebas prácticas de autos y 41 de motos.En materia de vehículos, se efectuaron 190 empadronamientos de 0 km, 106 reempadronamientos y 350 transferencias y otras gestiones.
En lo que va del año se contabilizan 5.977 abonos de estudiantes por primera vez y 8.038 renovaciones. Asimismo, se entregaron 1.073 pases libres por discapacidad permanentes y 330 pases libres por discapacidad transitorios, 727 abonos de jubilados Categoría A y 807 abonos de jubilados Categoría B.
Estas cifras surgen del informe de actividades habituales del Departamento de Movilidad.

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