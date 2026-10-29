220 años de la invasión inglesa a Maldonado

Este jueves se cumplen dos siglos y dos décadas del día en que nueve buques de la escuadra británica aparecieron frente a la costa y desembarcaron sus tropas sin encontrar resistencia organizada en la playa. Lo que vino después fue distinto: hubo combate, muertos de ambos lados, saqueo, incendios y vejaciones. La ciudad tardó años en recuperarse.

Era después de la siesta del 29 de octubre de 1806 cuando los vecinos de Maldonado vieron aparecer nueve buques procedentes del bloqueo de Montevideo, con las proas apuntando hacia el puerto. La escuadra inglesa traía 1.500 hombres. Primero bombardeó las baterías de la costa y las de la isla de Gorriti. Luego desembarcó a menos de una legua al sudoeste de la ciudad. La operación anfibia tocó tierra a la altura de la actual parada 31 de la Playa Mansa.

Un forastero que estaba de paso dejó el único relato espontáneo de esas horas. Invitó al dueño de la casa donde paraba a caminar hasta la torre del Vigía, donde el gentío se agrupaba sin animarse a nada. Lo que encontró lo irritó: el comandante José Moreno y el Cabildo no tomaban precaución alguna. El forastero alzó la voz delante de todos: “Señores, ya pueden tratar de alguna defensa, ya ven que los ingleses están desembarcando sus tropas.” Moreno, que estaba a sus espaldas, respondió que no desembarcaban, que iban de vuelta afuera, y se retiró.

El piloto del puerto, desde lo alto de la torre con su anteojo, ya escribía lo que era evidente: los botes se dirigían a tierra cargados de soldados y fusiles. Los buques estaban a tiro de cañón de la batería de la Ballena.

El combate en los médanos

El historiador y médico Mario Scasso reconstruyó con precisión lo que ocurrió a continuación. Los británicos, comandados por el teniente coronel Vassal, completaron el desembarco con 400 hombres del Regimiento 38 y unos 100 de infantería de marina. A las cinco de la tarde avanzaron en marcha diagonal en tres columnas a través de los médanos, hacia la población que se destacaba por la Torre del Vigía. No esperaban resistencia: habían visto bajar la bandera de la torre y la Batería de la Aguada, con cuatro cañones, no les había disparado. Cuando subieron al médano más alto, a distancia de tiro de fusil de la ciudad, fueron tiroteados. Las fuerzas milicianas y los blandengues se habían emboscado en los médanos cubiertos de matorrales de espinas de la cruz —en los puntos más altos del actual barrio Iporá. Las piezas de artillería del tren estaban colocadas en las bocacalles de las actuales calles Florida, 25 de Mayo y Rafael Pérez del Puerto, desde donde dispararon a las columnas invasoras.

La emboscada les costó a los británicos unos 40 muertos. Los oficiales organizaron una línea de tiradores escalonados, abrieron fuego hacia los matorrales y luego cargaron con las bayonetas caladas, aplastando la resistencia. Los defensores se dispersaron dentro de la ciudad y continuaron peleando desde las azoteas y desde los andamios a cubierto de los muros de la iglesia que estaba en construcción.

Los ingleses entraron en tres columnas: una por la actual calle Florida, la central por la calle Real —hoy 25 de Mayo— y la tercera hacia la Torre del Vigía. Del lado de los defensores —vecinos enrolados en milicias, blandengues y artilleros— hubo 10 muertos.

Según tradiciones familiares, el voluntario Juan de la Fuente cayó en los muros de la iglesia y el alférez Vicente Cortés murió en la azotea del Ministerio de la Real Hacienda, en el lugar donde hoy se levanta el edificio de la Jefatura de Policía.

El saqueo

La mayor parte de los pobladores huyeron durante la noche hacia San Carlos, a pie, a caballo o en carros. Lo que vino después fue brutal. Los oficiales entregaron la ciudad al saqueo. Sus soldados —que llevaban semanas embarcados desde África del Sur— atropellaron, vejaron, robaron y violaron al vecindario indefenso. Hubo incendios que la soldadesca ebria no controló: con antorchas en la mano, durante la noche, buscaban objetos de valor, bebidas y dinero. Los invasores lo consideraban un castigo legítimo por la resistencia que, a su juicio, no se había atenido a las leyes de la guerra. Maldonado tardó muchos años en recuperarse del saqueo.

Popham en la casa del alcalde

Lo que los maldonadenses no sabían era que aquello era solo el principio. Cuatro marineros escapados en un bote desde la Isla de Lobos habían traído días antes una noticia: venía un refuerzo desde el Cabo de Buena Esperanza, entre 3.000 y 4.000 hombres en 14 buques. El convoy llegó el 5 de enero de 1807. El almirante Popham fue reemplazado por Samuel Auchmuty y el 13 de enero, dejando una pequeña guarnición en Gorriti y una fragata custodiando el puerto, los ingleses partieron con 85 embarcaciones hacia Montevideo. Durante su estadía, Popham se alojó en la casa del alcalde ordinario Manuel Fernández —donde ya se habían refugiado varias familias— y aun así le confiscó una lancha como presa de guerra. Esa casa existe todavía. Hoy es la sede de la Cámara Empresarial de Maldonado. La imagen que acompaña esta nota la tomó el arquitecto Fernando Capurro para su libro San Fernando de Maldonado, editado en 1948.

El miedo no se fue con los ingleses.

Dos años después, ante el rumor de que dos navíos británicos con 300 hombres se acercaban nuevamente, el Cabildo fernandino le escribió al virrey de Buenos Aires recordándole que la guarnición local era escasa y que tantas familias infelices podrían volver a dispersarse por los campos en pleno invierno. Le suplicaban más tropas o, al menos, instrucciones sobre cómo proceder.

Los datos históricos provienen de la obra Maldonado y su región de Carlos Seijo y de la investigación del doctor Mario Scasso, publicada en el diario Correo de Punta del Este.