87ª Expo San Carlos: tres días de producción, conocimiento, tradición y cultura

El evento tendrá lugar en el predio de la institución y reunirá actividades ganaderas, exposición comercial, conferencias técnicas, propuestas educativas, tradición, gastronomía y espectáculos para toda la familia; la actividad ganadera ocupará un lugar central, con la participación de cabañas y productores, exposición de bovinos, ovinos y equinos, juras, pruebas morfológicas y funcionales de distintas razas, y ventas de bovinos en pista

Del 16 al 18 de octubre se realizará en San Carlos la 87ª Expo San Carlos, organizada por la Sociedad de Fomento Rural e Industrial de Maldonado. El evento tendrá lugar en el predio de la institución y reunirá actividades ganaderas, exposición comercial, conferencias técnicas, propuestas educativas, tradición, gastronomía y espectáculos para toda la familia.

Con 87 ediciones de historia, esta exposición es uno de los encuentros más representativos del sector rural del departamento. Convocará a productores, cabañeros, empresas, emprendedores, instituciones, artistas y público en general. La programación combina producción, negocios, conocimiento, tradición, educación y entretenimiento.

Producción ganadera y exposición comercial

La actividad ganadera ocupará un lugar central, con la participación de cabañas y productores, exposición de bovinos, ovinos y equinos, juras, pruebas morfológicas y funcionales de distintas razas, y ventas de bovinos en pista.

La muestra contará además con una importante presencia de empresas vinculadas al agro, maquinaria, comercio, industria y servicios, generando espacios de intercambio y promoción comercial entre los distintos sectores productivos. La Expo funciona como vidriera para empresas del departamento y la región.

Conferencias técnicas

La Expo dispondrá de un salón de conferencias donde se desarrollarán charlas técnicas y espacios de intercambio dirigidos a productores, profesionales, estudiantes y público vinculado al sector agropecuario.Entre los temas previstos se encuentran el rol de los minerales en el rodeo de cría y su importancia para la nutrición, la reproducción y la eficiencia productiva; las claves para el entore en un año lluvioso, considerando las perspectivas asociadas al fenómeno de El Niño; y la importancia de la odontología equina en la salud, el bienestar y el rendimiento de los caballos.

Escuelas rurales y Escuela Agraria

El viernes 16 de octubre la Expo recibirá a 10 escuelas rurales del departamento de Maldonado y a más de 100 niños, en una jornada de encuentro, aprendizaje e integración. En el marco del Año Internacional de los Pastizales y los Pastores 2026, se realizará el cierre de un proyecto educativo que permitirá compartir experiencias, conocimientos y trabajos desarrollados por las escuelas. La Escuela Agraria de San Carlos tendrá una destacada presencia, compartiendo parte de su producción y el trabajo de formación de las nuevas generaciones vinculadas al sector agropecuario. Los estudiantes participarán de manera activa en distintas actividades de la Expo, generando oportunidades de aprendizaje e intercambio con productores, cabañeros, técnicos y empresas.

Oficios, tradiciones y mujeres rurales

La programación incluirá el 6º Concurso de Guasqueros, que reúne a exponentes de este oficio tradicional, y una Exposición de Platería Criolla, que pone en valor el trabajo vinculado a las raíces rurales. También se realizará una nueva edición de “Conexiones que transforman”, un espacio dedicado a visibilizar y reconocer el trabajo de las mujeres rurales emprendedoras, con el objetivo de promover el intercambio de experiencias y fortalecer oportunidades.

Espectáculos y Noches de La Rural

El escenario principal reunirá durante los tres días una variada programación de espectáculos en vivo, con murga, cumbia, folclore y otros géneros. Entre los artistas y agrupaciones confirmados se encuentran Murga La Clave, Ruta 39, La Heroica de Paysandú, NO9NO6, Agustín Cima, Cruzacaminos y Dúo Luceros, entre otros. Además, el viernes 16 y el sábado 17 de octubre regresan las Noches de La Rural, con pub y DJ en vivo, ampliando la programación hacia el horario nocturno.

Información general

Durante los tres días el público podrá recorrer la exposición ganadera, comercial, agroindustrial y de servicios, disfrutar de propuestas gastronómicas, conocer emprendimientos y participar de actividades culturales y educativas.

La 87ª Expo San Carlos cuenta con la declaración de Interés Cultural del Ministerio de Educación y Cultura, así como con el acompañamiento de instituciones públicas y privadas, empresas y organizaciones vinculadas al desarrollo productivo y social.

La muestra es organizada por la Sociedad de Fomento Rural e Industrial de Maldonado, institución fundada en 1914. El ingreso es libre y gratuito, de 10 a 21 horas, en el predio de la Sociedad de Fomento Rural e Industrial de Maldonado, en San Carlos.