Abogada de anestesista destituida anunció que iniciarán medidas legales contra ASSE

La abogada Isabel Abarno, representante legal de Ana Vernengo, anestesista destituida de su cargo en el Hospital Elbio Rivero de la capital departamental, dijo en una rueda de prensa realizada este martes en la Junta Departamental, que “por delicadeza y privacidad de la doctora” no daría detalles concretos de la violencia de género en el ámbito laboral que sufrió su defendida de parte de Guillermo Acosta, director del centro de salud. Sin embargo, sostuvo que “hubo comentarios despectivos, agraviantes para ella y su familia, en block quirúrgico”. Sobre la posición que adoptó ASSE de despedir a la funcionaria dijo que “algo turbio hay por detrás”. Además, adelantó las medidas legales que tomarán junto a su defendida, en una primera instancia concurrirán al Tribunal de lo Contencioso Administrativo “alegando la ilegitimidad absoluta de la destitución con prueba más que clara” y posteriormente recurrirán “a un reparatorio patrimonial” que “lamentablemente tendremos que pagar todos los contribuyentes pero eso no parece ser muy relevante para ASSE”, concluyó.

La doctora Ana Vernengo fue destituida de su cargo en el Hospital de Maldonado tras doce años de trabajar en el lugar. Este despido motivó que la Sociedad de Anestesiología del Uruguay (SAU), la Federación Médica del Interior y la Unión Médica de Maldonado emitieran sendos comunicados en apoyo a la doctora en los que se denunciaba que la destitución había sido tomada de manera infundada. Además, la SAU asoció la destitución con la denuncia de acoso que la doctora radicó contra el director del hospital de Maldonado, Guillermo Acosta.

Legajo impecable

En una conferencia de prensa que se realizó el martes en el edificio de la Junta Departamental, Abarno aseguró que su defendida “nunca tuvo ningún problema hasta que asumió el actual director del hospital. Una profesional que jamás tuvo descuentos por faltas, nunca tuvo una sanción disciplinaria, un legajo impecable. Ni bien asume el director Acosta empiezan a sancionarla”. Señaló que Vernengo fue víctima desde el 2020 de acoso y violencia basada en género en el ámbito laboral por parte del jerarca.

“Por delicadeza y privacidad de la doctora no voy a dar detalles concretos, pero hubo comentarios despectivos y agraviantes para ella y su familia, en block quirúrgico y fuera de él”, indicó. “En el ámbito educativo también ha habido persecución”, agregó.

Medidas cautelares

Relató que el 26 de octubre de 2022 Vernengo radicó una denuncia en el Poder Judicial y a raíz de esta se citó a Acosta para que el equipo técnico le realice una pericia. El mismo está compuesto por un equipo multidisciplinario – psicólogos, asistente social, eventualmente psiquiatras, entre otros – que evalúa a las dos partes involucradas. Luego de la pericia “la jueza determinó medidas cautelares”, señaló Abarno.

La abogada dijo que el 23 de noviembre se adoptaron las medidas cautelares de las que se informó al director del Hospital y a ASSE y ese mismo día a la tarde le iniciaron un sumario a la profesional.

Las medidas cautelares prohibían a las dos personas involucradas tener contacto directo, por lo que “había que diagramar la situación para que no trabajaran en el mismo equipo operando”, señaló Abarno, y aclaró que Vernengo es anestesista y Acosta cirujano por lo que trabajaban juntos en block quirúrgico.

“No hay ningún sustento jurídico ni de hecho para la destitución de la doctora”, enfatizó la abogada y desmintió el comunicado que emitió ASSE: “quedó probado que la doctora nunca cambió una guardia sin el conocimiento de la jefa de anestesistas”.

“La instructora sumariante que relevó toda la prueba de este sumario concluyó que hubo una sola falta funcional de carácter leve, que fue llegar tarde a una policlínica”, señaló. “El comunicado de ASSE es difamante, agravante y persecutorio”, apuntó, y agregó: “prueba clara que se está protegiendo a una persona a la cual, más allá de que recibió medidas cautelares, no se molestaron en sumariar, en investigar, por eso atacan a la doctora. Algo turbio hay por detrás”.

“En Maldonado causó sorpresa el nivel de agresividad o de denostación de ese comunicado”, sostuvo.

Abarno adelantó que concurrirán al Tribunal de lo Contencioso Administrativo “alegando la ilegitimidad absoluta de la destitución con prueba más que clara” y posteriormente recurrirán “a un reparatorio patrimonial” que “lamentablemente tendremos que pagar todos los contribuyentes pero eso no parece ser muy relevante para ASSE”, concluyó.

En base a FM Gente