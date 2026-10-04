Abogados de las víctimas de Conexión Ganadera ampliaron la denuncia penal

Los doctores María Graciana Abelenda, Leonardo Costa y Santiago Alonso, en representación de las víctimas de Conexión Ganadera, presentaron ante el Fiscal Letrado Penal de Montevideo Especializado en Delitos de Lavado de Activos una ampliación de denuncia penal que expone con precisión documental una serie de hechos con apariencia delictiva vinculados a la familia Basso Cabral y a personas de su entorno.

Del crédito al pasivo millonario

La abogada Abelenda dijo Correo de Punta del Este que “el punto de partida de la denuncia es la contradicción entre dos informes contables que arrojan conclusiones radicalmente opuestas”. La familia Basso Cabral incorporó como hecho nuevo al proceso concursal un informe elaborado por el contador Jorge Baruj, cuyo objeto era establecer el saldo neto de transacciones realizadas entre las cuentas administradas por Gustavo Basso Pallares y Daniela Cabral Bilhere y la empresa Conexión Ganadera. Las conclusiones de ese informe definían la existencia de un saldo a favor de Rubén Gustavo Basso Pallares de 7.856.617 dólares contra Conexión Ganadera.

Sin embargo, la Sindicatura presentó ante el Juzgado Letrado de Concursos un análisis radicalmente distinto. Tras examinar los registros contables del período 2008-2024, el síndico determinó que Gustavo Basso y sus sucesores fueron beneficiarios de fondos de Conexión Ganadera por un total de 92.179.740 dólares. Descontando lo que la familia habría aportado a la empresa —44.327.058 dólares más 1.807.404 pesos uruguayos en el período 2005-2024— el pasivo neto a cargo de los Basso Cabral asciende a 45.336.161 dólares. Los letrados denunciantes destacan además que el criterio de imputación utilizado por la Sindicatura fue favorable a la familia, dado que no se evaluaron casi tres años completos de débitos, por lo que la diferencia real podría ser aún mayor.

La conclusión del síndico fue contundente: “los administradores del grupo Conexión Ganadera trataron los recursos de sus administradas como propios”, una afirmación que los abogados consideran central para sostener la investigación penal.

La escribana y el rastro del dinero

Un elemento determinante de la denuncia surge de la declaración prestada el 17 de septiembre de 2026 por la escribana Mariana Della Ventura Icasuriaga ante el Juzgado Letrado de Concursos, donde fue propuesta como testigo por Daniela Cabral Bilhere. Sus dichos aportaron elementos que, según los denunciantes, explicarían la logística utilizada por la familia Basso Cabral para procurar perder la trazabilidad del dinero.

La notaria reconoció haber actuado como escribana de los negocios concertados por Gustavo Basso desde larga data, escriturando bienes a nombre de terceras personas —en particular sus hijas Agustina y Candelaria Basso Cabral— cuyo beneficiario final era siempre el propio Basso. “Siempre yo sabía que el dinero era de Gustavo, que después lo vaya a poner a nombre de un hijo”, declaró la escribana, quien también reconoció haber utilizado facturas de ventas de ganado para justificar el origen de los fondos. Consultada sobre la existencia de préstamos o donaciones previas que explicaran las transferencias a las hijas, la escribana fue categórica: no le constaba la existencia de préstamo ni donación alguna.

La misma profesional había confirmado previamente ante Interpol su participación en una serie de operaciones que los denunciantes detallan con precisión: hipotecas de padrones en Paysandú, compraventa de un apartamento en Villa Biarritz de Montevideo adquirido por Agustina y Candelaria Basso Cabral en octubre de 2021 —cuyo boleto de reserva había sido suscripto por el propio Rubén Gustavo Basso Pallares, quien presentó boletas de ventas de ganado para justificar el origen de los fondos—, compraventa de padrones rurales en Durazno y Florida adquiridos por Agustina Basso Cabral y Alfredo Rava Goyeche, y la compraventa de padrones en Lavalleja adquiridos por Candelaria Basso Cabral y Jorge Eusebio Cunietti Bacelo el 21 de diciembre de 2024, es decir tres semanas después del fallecimiento de Gustavo Basso.

Operaciones después de la muerte

Uno de los aspectos más graves que señala la denuncia es que Daniela Cabral Bilhere continuó operando cuentas bancarias de Conexión Ganadera y gestionando fondos con posterioridad al 28 de noviembre de 2024, fecha en que sus facultades como mandataria se habían extinguido por el fallecimiento del mandante. La letra de cambio utilizada para la compraventa fechada el 21 de diciembre de 2024 —tres semanas después de la muerte de Basso— fue endosada por la propia Cabral Bilhere. También se documentó que el 9 de diciembre de 2024 se emitió un recibo para documentar un pago de 12.090 dólares al hermano de Daniela Cabral, Gonzalo Cabral Bilhere, mediante un cheque librado desde una cuenta de Conexión Ganadera cobrado el 23 de diciembre, cuando la mayoría de los inversores ya no recibía el dinero derivado de sus contratos.

Los denunciantes también señalan que una publicación del diario El País del 2 de enero de 2025 muestra a Daniela Cabral, Agustina Basso, Alfredo Rava y demás integrantes luciendo el uniforme de Gustavo Basso Negocios Rurales en el último remate por pantalla del año 2024, sonriendo y declarando que seguían adelante. “El balance fue positivo, quedamos muy contentos pues se reafirma que el mentor hizo las cosas bien y dejó un equipo consolidado para seguir adelante con la actividad”, declaró Rava en esa ocasión.

Los involucrados y el pedido a Fiscalía

La denuncia solicita que la Fiscalía investigue la posible participación en hechos delictivos vinculados a la Ley Integral de Lavado de Activos de Daniela Cabral Bilhere, Agustina y Candelaria Basso Cabral, Alfredo Rava Goyeche, el presbítero César de Jesús Buitrago López —a quien Conexión Ganadera habría financiado mediante cheque la compra de cuatro unidades en 260.000 dólares—, Jorge Eusebio Cunietti Bacelo y la escribana Mariana Della Ventura Icasuriaga. También se solicita la adopción de medidas cautelares sobre el patrimonio de todos los mencionados.

El 14 de octubre está prevista la audiencia de formalización de dos tomadores de ganado, instancia solicitada por Fiscalía, de la que los letrados fueron notificados recientemente.



Cerca de 450 damnificados de Conexión Ganadera tendrán acceso a un segundo acuerdo transaccional con recuperos en un plazo de 60 días



La abogada Graciana Abelenda brindó detalles sobre un nuevo acuerdo transaccional en el marco del caso Conexión Ganadera, que apunta a dar respuesta a unos 450 clientes que no ingresaron al primer acuerdo y que representan parte de los aproximadamente 4.200 damnificados totales del proceso concursal.

El nuevo esquema ofrece condiciones diferenciadas según la situación de cada cliente. Para quienes suscribieron contratos de bono pulpa engorde y de la auditoría del Ministerio de Ganadería surgieron animales reales que fueron posteriormente comercializados por la Sindicatura, se ofrece el 31,75% del valor de esos animales. Para quienes no tienen ganado —ya sea porque contrataron bajo la modalidad terneros o porque debían tener animales pero en los hechos carecían de ellos— el porcentaje es del 4,75%. Ambas cifras son levemente inferiores a las del primer acuerdo, que establecía 33,3% y 5% respectivamente.

La abogada destacó que estos porcentajes son pisos y no techos: si como resultado de las adhesiones o de gestiones de la Sindicatura se obtuvieran mayores activos, esos recursos serán distribuidos proporcionalmente entre los adherentes. El plazo previsto para los recuperos es de 60 días a partir de la adhesión, lo que representa una ventaja significativa frente a los tiempos que demandarían los procesos jurisdiccionales alternativos.

Una condición indispensable para que el acuerdo prospere es que adhieran al menos el 85% de los 450 clientes convocados, lo que equivale a aproximadamente 380 personas. Abelenda recordó además que ya se está pagando el dinero resultante del primer acuerdo y que los interesados en sumarse al segundo pueden consultar con sus abogados patrocinantes para recibir asesoramiento.