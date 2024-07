Abren inscripciones para cursos dirigidos a jóvenes que no terminaron la educación media básica

La Dirección Nacional de Educación convoca a participar de cursos impartidos en Centros de Capacitación, Arte y Producción (Cecap), en el segundo semestre del año. Son 23 los locales que brindan una propuesta educativa integral y diversa dirigida a adolescentes y jóvenes de entre 14 y 20 años que no están estudiando y no terminaron educación media básica. También ofrece pasantías en empresas como primera experiencia laboral.

“Brindamos una propuesta descontracturada e innovadora, que busca captar y reinsertar a los jóvenes en el sistema, mediante convenios que tenemos con Secundaria y UTU”, sostuvo el director nacional de Educación, Gonzalo Baroni, en diálogo con Comunicación Presidencial.

Los Cecap ofrecen una oferta educativa integral con diversidad de espacios pedagógicos. La grilla curricular se organiza en seis áreas: conocimientos básicos, arte y expresión, orientación laboral, tecnología, recreación y deportes, y experimental. Los talleres permiten adquirir habilidades básicas para el aprendizaje, la inclusión social y la participación ciudadana. Están dirigidos a adolescentes y jóvenes de entre 14 y 20 años que no están estudiando y no finalizaron la educación media básica.

Apoyo económico

En junio de este año, un total de 2.419 estudiantes finalizaron el primer semestre. Las clases del segundo semestre se desarrollarán entre el 15 de julio y el 6 de diciembre. Para inscribirse, deben concurrir personalmente durante el mes de julio a cualquiera de los 23 centros Cecap distribuidos en 16 departamentos. En Maldonado está ubicado en 18 de julio 550 esq. Ledesma y los números de teléfono son 4227 0402 / 091 496 472.

Los estudiantes reciben una beca de apoyo económico de unos 1.000 pesos por mes, lo que depende de la concurrencia a los centros, para facilitar su permanencia en el programa y su formación, tanto educativa como laboral.

Experiencia laboral

El Programa Nacional de Educación y Trabajo (PNET) de la Dirección Nacional de Educación (DNE) les facilita a estudiantes y egresados de Cecap realizar pasantías como primera experiencia laboral en empresas que se postulan para recibir a los jóvenes. La normativa vigente prevé incentivos para que las instituciones se sumen a la propuesta.

Al respecto, Baroni explicó que la pasantía puede durar entre tres y 12 meses. El empleador no deberá realizar ningún aporte personal ni patronal y la retribución corresponde a dos terceras partes del laudo del puesto donde lo ubique. Durante la duración de la experiencia, el joven contará con un referente laboral del Cecap para acompañarlo.

“Un gran porcentaje de los jóvenes que han transitado por las pasantías culminan adquiriendo un empleo exitoso” aseguró el jerarca.

La propuesta de los centros aspira a que los estudiantes adquieran aptitudes, conocimientos y habilidades que favorezcan su inserción en el mercado laboral formal. Para ello, se ofrecen espacios formativos en áreas como conocimientos básicos, tecnología, arte, entre otros, y talleres experimentales asociados a diversas áreas como gastronomía, robótica y áreas verdes.

La iniciativa es apoyada por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en cumplimiento de las leyes n.º 17.230 y 17.896 para que la experiencia sea fructífera para ambas partes.