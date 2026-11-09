Adidas reclama por daños y perjuicios a la firma de los locales Valentino de Punta del Este

El próximo 8 de diciembre se cumplirá otra audiencia en el Juzgado Civil de 5° Turno de Maldonado en los autos caratulados “ADIDAS AG c/ PRANABEST SA – DAÑOS Y PERJUICIOS”. Se trata de otra multinacional de la industria textil que acciona en un juzgado de Maldonado contra la firma, que opera bajo el nombre de fantasía “Valentino”.

En febrero pasado, a pedido de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2° Turno, el juez del Crimen Organizado de 1° Turno formalizó a Alegre Sasson Chebi, director y representante de Pranabest, como presunto autor de un delito continuado de estafa (artículo 347 del Código Penal) en reiteración real con un delito marcario (artículo 81 de la Ley 17.011). Dispuso fijación de domicilio y prohibición de salir del país sin autorización, con retención de pasaporte por 180 días. La defensa anunció que apelaría. La investigación también recaerá sobre un posible lavado de activos.

El proceso se originó el 18 de agosto de 2025, cuando la Dirección Nacional de Aduanas incautó en el puerto de Montevideo mercadería presuntamente fraudulenta en un contenedor importado por Pranabest. Según la investigación, la empresa adquiría prendas en China, retiraba las etiquetas de origen y colocaba grifas con el logo de Valentino. Bajo la misma modalidad comercializaba calzado y carteras, que vendía como productos de la marca internacional en 2 locales de Punta del Este.