Agencias de viajes: decreto fija nuevos montos de las garantías necesarias para vender productos turísticos

El presidente de la República dictó el decreto que impone una nueva regulación a las agencias de viajes fijando, entre otros aspectos, los montos de las garantías necesarias para vender productos turísticos.

Las agencias de viaje tienen a partir de la vigencia del citado decreto, plazo hasta el 31 de mayo de 2025 para ajustarse a lo establecido en el mismo.

Las nuevas garantías, de acuerdo a la especialidad de cada agencia de viaje, van desde las 400 mil Unidades Indexadas, alrededor de 2:414.520 pesos a las 1.800.000 Unidades Indexadas, unos 10:873.340 pesos.

El decreto fue aprobado el pasado 5 de junio por el presidente Lacalle Pou con la actuación de los ministros de Turismo y de Trabajo y Seguridad Social.

“Son Agencias de Viajes las personas físicas o jurídicas, cuya actividad consiste en prestar servicios turísticos a los turistas, actuando como intermediarias entre éstos y otros prestadores de servicios o brindando servicios propios, siempre que no tenga otra regulación turística específica, con prescindencia de que la misma constituya su giro principal o se realice en concurrencia con otras actividades. Las Agencias de Viajes, según las funciones y actividades que desarrollen, serán clasificadas en las siguientes categorías: a) Son Agencias «mayoristas» aquellas que proyectan, elaboran, organizan y comercializan un servicio turístico o un conjunto de servicios turísticos a las Agencias minoristas, no pudiendo ofrecer ni comercializar sus servicios directamente al usuario o consumidor. b) Son Agencias «minoristas» aquellas que actúan como meros intermediarios entre las agencias mayoristas, los prestadores y los turistas u organizan y comercializan un servicio turístico o un conjunto de servicios turísticos directamente al usuario o consumidor. c) Son Agencias «mayoristas-minoristas» aquellas que pueden realizar en forma simultánea las actividades mencionadas en los dos apartados anteriores. d) Son Agencias de Viaje de Turismo Nacional, las empresas cuya actividad consiste en organizar, ofrecer, efectuar itinerarios y comercializar paquetes turísticos individuales o de grupos, dentro del territorio nacional, en vehículos de transporte con capacidad para más de cinco pasajeros. A los efectos de la presente reglamentación, se entiende por itinerario el recorrido por un camino o ruta, debidamente planificado, con lugares de paso o visita. Ministerio de Turismo No podrán afectarse a las actividades reguladas por el presente Decreto, vehículos que no se encuentren habilitados para tal servicio por la autoridad departamental o nacional correspondiente”.

Garantía

El artículo 3º del citado decreto modificó el artículo 11º del Decreto 268/015 de 5 de octubre de 2015: “La garantía a la que refiere el artículo anterior deberá cubrir la suma que en cada caso se indicará en función de la categoría en la que se encuentren inscriptas, a saber: a) Agencias de viajes mayoristas: 1.500.000 U.I. (unidades indexadas un millón quinientos mil); b) Agencias de viajes minoristas 750.000 U.I (unidades indexadas setecientos cincuenta mil); c) Agencias de viaje mayoristas-minoristas: 1.800.000 U.I. (unidades indexadas un millón ochocientos mil unidades indexadas); d) Agencias de Viaje de Turismo Nacional 400.000 U.I (unidades indexadas cuatrocientos mil). Sin perjuicio de la adecuación voluntaria a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, las agencias que se encuentren inscriptas deberán adecuar su categoría y constitución de garantías en oportunidad de la renovación de la misma, antes del 31 de mayo de 2025; de acuerdo a los requisitos que oportunamente determine el Registro de Prestadores de Servicios Turísticos que funciona en la órbita del Ministerio de Turismo”.