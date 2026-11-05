Aires acondicionados: ¿cómo elegir el modelo según el ambiente?

Imaginate que compras un aire para el living porque tiene la misma capacidad que el de un dormitorio donde funciona bien. Una vez instalado, tarda en alcanzar la temperatura y queda una zona incómoda junto al ventanal. El problema puede estar en una elección que no consideró cuánto calor entra, cómo circula el aire ni qué superficie necesitas climatizar.

Elegir un aire acondicionado Airway requiere relacionar las características del modelo con esas condiciones. La capacidad, la eficiencia y la instalación resuelven aspectos diferentes. Ninguna reemplaza a las otras.

La marca publica equipos de pared on-off e inverter, además de la línea Black Edition. Su oferta también incluye soluciones piso-techo y otros formatos para proyectos de mayor escala. Para una vivienda, el primer filtro es definir el ambiente y el uso previsto; después tiene sentido comparar equipos.

La capacidad empieza por el ambiente

La capacidad térmica indica cuánto calor puede retirar o aportar un equipo en determinadas condiciones. En los aires Airway, suele expresarse en BTU/h. Ese valor no es el consumo eléctrico: describe una prestación térmica, mientras la potencia eléctrica se informa por separado.

Las fichas de la marca permiten una comparación concreta: el MA-12CHSA3, on-off, y el MA-12CHSAI5, inverter, declaran una capacidad nominal de refrigeración de 12.000 BTU/h. Comparten ese dato, pero utilizan controles de compresor diferentes. Por eso, la capacidad sola no alcanza para decidir entre ambos.

¿Por qué los metros cuadrados son apenas el comienzo?

El cálculo debe considerar dimensiones, altura, aislamiento, ventanas, exposición solar, personas y fuentes internas de calor. Un dormitorio protegido del sol y un living con grandes vidrios pueden necesitar respuestas distintas aunque tengan una superficie parecida.

Pedí un cálculo de carga térmica: es la estimación de lo que el ambiente exige para mantener la temperatura buscada. Si también vas a calefaccionar, la evaluación debe incluir esa necesidad.

Comprar capacidad de más tampoco asegura comodidad. Un equipo sobredimensionado puede trabajar con ciclos cortos y controlar peor la temperatura o la humedad. La elección correcta surge del cálculo, no de subir un escalón “por las dudas”.

Eficiencia: separar la tecnología de la etiqueta

Un equipo on-off regula la climatización mediante encendidos y apagados del compresor. La tecnología inverter permite variar su velocidad para ajustar la entrega a la demanda, dentro de su rango de funcionamiento.

Esa diferencia cobra interés cuando el aire permanece encendido durante períodos prolongados. UTE recomienda considerar equipos inverter especialmente para ese tipo de uso. Aun así, no corresponde trasladar una promesa general de ahorro a cualquier vivienda: influyen el modelo, la instalación, el aislamiento y los hábitos.

¿Qué información conviene comparar?

Pedí la etiqueta de eficiencia energética del modelo exacto. En Uruguay, el MIEM explica que este sistema permite comparar el desempeño de los equipos, y Ursea dispone de una consulta de productos autorizados. UTE recomienda priorizar la clase A.

Contrasta equipos de capacidad equivalente y revisa los datos de refrigeración y calefacción si vas a utilizar ambos modos. La palabra “inverter” no sustituye la etiqueta, ni la etiqueta permite calcular por sí sola cuánto llegará en la factura.

El consumo futuro también depende de conservar la temperatura interior. Los burletes, los cerramientos y el mantenimiento de filtros forman parte de esa ecuación.

La instalación se define antes de comprar

Un split necesita una ubicación adecuada para sus dos unidades. La interior debe distribuir el aire hacia la zona de uso, mientras la exterior requiere ventilación y acceso para mantenimiento. El recorrido entre ambas tiene que respetar las condiciones del fabricante.

Antes de confirmar el modelo, pedí que el instalador revise:

Ubicación y soportes: dónde se fijarán las unidades y cómo se accederá a ellas.

dónde se fijarán las unidades y cómo se accederá a ellas. Cañerías y desagüe: recorrido previsto, aislamiento y evacuación del agua de condensación.

recorrido previsto, aislamiento y evacuación del agua de condensación. Alimentación eléctrica: circuito disponible, protecciones y adecuación a las exigencias del equipo.

El presupuesto también debería identificar la puesta en marcha, incluidas las comprobaciones de estanqueidad y el vacío del circuito según las instrucciones correspondientes. Son trabajos que ayudan a evitar pérdidas y problemas de funcionamiento.

Hay otra verificación local: la potencia contratada con UTE. Esta determina cuántos equipos podes utilizar simultáneamente; no debe confundirse con la energía consumida. Evaluá el aire junto con los demás aparatos que suelen funcionar a la misma hora.

¿Qué priorizar según el uso del espacio?

El ambiente orienta la selección, pero no asigna automáticamente una capacidad:

Perfil de uso Qué conviene priorizar Dormitorio utilizado durante la noche Capacidad ajustada, ruido declarado y ubicación que permita descansar sin recibir el chorro directamente. Living con ventanales o cocina integrada Carga térmica, exposición solar y distribución del aire antes de elegir una capacidad mayor. Escritorio usado muchas horas Eficiencia del modelo, control inverter y posición de la unidad respecto del puesto de trabajo. Local o espacio amplio Evaluación de distribución y formato; puede corresponder estudiar una solución piso-techo u otra configuración.

Para comparar ruido, revisa las condiciones de medición y la velocidad del ventilador. Una cifra aislada o la descripción “silencioso” no explican cómo se comportará en tu habitación.

Si queres atender varios ambientes separados, evaluá la distribución como un proyecto. Un equipo más grande ubicado en el living no garantiza que el aire llegue de manera uniforme a los dormitorios.

Una elección que contemple las próximas temporadas

Antes de decidir, reuní tres elementos: capacidad justificada para el ambiente, información energética del modelo y una propuesta de instalación viable. Suma las condiciones escritas de garantía y mantenimiento, porque también forman parte del uso posterior.

Con las próximas temporadas podrás evaluar si el equipo mantiene el confort con una rutina razonable de funcionamiento. Si amplias el ambiente, cambias cerramientos o modificas los horarios de uso, sus necesidades también pueden cambiar. Dimensionar bien desde el comienzo y conservar la instalación te dará una base más sólida para ese futuro que elegir únicamente por funciones o apariencia.